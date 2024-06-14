Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Για πρώτη φορά, δημοσκόπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου, δείχνει το Συντηρητικό Κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη θέση, πίσω από το υπερδεξιό και αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η δημοσκόπηση της YouGov για τους Times φέρνει στην πρώτη θέση τους Εργατικούς του Κιρ Στάρμερ με 37%, στη δεύτερη το Reform UK με 19% και τους Συντηρητικούς να έπονται με 18%. Στην τέταρτη θέση είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 14%.

Η μέτρηση έγινε μετά από την παρουσίαση του εκλογικού μανιφέστου των Τόρις από τον Ρίσι Σούνακ.

Δημοσιοποιήθηκε δε λίγο πριν από το τηλεοπτικό debate μεταξύ στελεχών επτά κομμάτων το βράδυ της Τρίτης στο ITV. Ο συμμετέχων σε αυτό Νάιτζελ Φάρατζ δεν έχασε την ευκαιρία να πει στην εισαγωγική του τοποθέτσή ότι πλέον «εμείς είμαστε η αντιπολίτευση των Εργατικών».

Αντιστρέφοντας το πάγιο επιχείρημα του κ. Σούνακ πρόσθεσε πως «κάθε ψήφος για τους Συντηρητικούς έναντι του Reform θα είναι ψήφος που θα επιτρέψει μια κυβέρνηση Εργατικών».

Παρά το υψηλό ποσοστό, πάντως, το αμιγώς μονοεδρικό εκλογικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει πως το Reform UK θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει έστω και μία βουλευτική έδρα.

Η δημοτικότητα των Τόρις φαίνεται πως έχει υποστεί περαιτέρω πλήγμα μετά από την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να φύγει νωρίς από τις επετειακές εκδηλώσεις για την απόβαση στη Νορμανδία. Το 56% των ερωτηθέντων κάνει λόγο για «σοβαρό σφάλμα» του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Παρηγοριά για τον Ρίσι Σούνακ ενδεχομένως να είναι η απάντηση του 80% των οπαδών του Reform UK στην ίδια δημοσκόπηση ότι μια πολύ μεγάλη αυτοδυναμία για το Εργατικό Κόμμα θα είναι κακή για τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.