Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος της Λ. Αθηνών λίγο μετά τις 10 το πρωί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομo και δημιουργεί μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη προς το σημείο του ατυχήματος.

Αδιάβατος ο Κηφισός, αυτήν την ώρα

Έχει επηρεαστεί και το καθοδικό ρεύμα της Λ. Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκηδόνας προς την Ιερά Οδό.

Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα.

Έχει επηρεαστεί και η Λ. Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονής προς το Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

