Σε μία... ψαγμένη κίνηση προχώρησε η Ουντινέζε, που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κόστα Ρούνιαϊτς.

Ο λόγος για Γερμανό προπονητή που εργάστηκε την προηγούμενη διετία στη Λέγκια Βαρσοβίας, από την οποία έφυγε τον Απρίλιο.

Οι «φριουλιάνι» θα παρουσιάσουν τον 53χρονο τεχνικό στις 18 Ιουνίου, με τον Ρούνιαϊτς να καλύπτει το κενό που άφησε ο Φάμπιο Καναβάρο.

