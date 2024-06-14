Μετά την τεράστια επιτυχία του Mon Amour στη Eurovision και τον πρώτο χρυσό του δίσκο στην Ελλάδα, ο Slimane ήρθε στη χώρα μας και επέλεξε να κάνει τις διακοπές του στη Μύκονο (που αλλού).
Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε τον διάσημο Γάλλο τραγουδιστή σε γνωστό club του νησιού να φωτογραφίζετε με πολλούς θαυμαστές, φορώντας μία μαύρη κλος μίντι φούστα, λευκό εφαρμοστό τοπ και πέρλες στο λαιμό.
Ο Slimane θα δώσει στις 15 – 16 Φεβρουαρίου του 2025 δύο συναυλίες στην Αθήνα, οι οποίες είναι ήδη sold out.
