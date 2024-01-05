Ινδία: Συνοδεία του πολεμικού ναυτικού τα εμπορικά πλοία της στην Ερυθρά Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας παρέχει ασφάλεια σε ινδικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα διεθνή ύδατα γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η κατάσταση εκεί εξακολουθεί να σιγοβράζει, δήλωσε σήμερα κυβερνητική πηγή.

Τα πλοία μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις 14 ημερών στον χρόνο παράδοσής τους λόγω της μακρύτερης διαδρομής η οποία προκαλεί επίσης υψηλότερα μεταφορικά και ασφαλιστικά κόστη, δήλωσε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα αφότου οι μαχητές Χούθι της Υεμένης ενέτειναν τις θαλάσσιες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ως απάντηση όπως λένε στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, ο δανικός κολοσσός μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στόλος της εταιρίας θα διέρχεται από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας προκειμένου να αποφύγει την Ερυθρά Θάλασσα όπου ανέστειλε κάθε διέλευση έπειτα από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι.

"Όλα τα πλοία της Maersk που επρόκειτο να διέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν θα αναδρομολογηθούν προς νότο, γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, στο εγγύς μέλλον", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εταιρία, διευκρινίζοντας πως "όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ο κίνδυνος για την ασφάλεια [στην Ερυθρά Θάλασσα] παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο".

Πηγή: skai.gr

