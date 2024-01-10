Η παραπληροφόρηση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, προειδοποιεί η έκθεση Global Risks Report του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς τα επόμενα δύο χρόνια τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο θα κληθούν στις κάλπες για να εκλέξουν τις ηγεσίες τους.

«Η γενικευμένη προσφυγή στην παραπληροφόρηση και τα εργαλεία που επιτρέπουν την διασπορά της μπορούν να υπονομεύσουν την νομιμοποίηση των νεοεκλεγεισών κυβερνήσεων», προειδοποιεί η έκθεση που δημοσιεύεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός (15-19 Ιανουαρίου).

«Τα προβλήματα που προκαλούνται θα μπορούσαν να κυμανθούν από βίαιες διαδηλώσεις και εγκλήματα μίσους μέχρι εμφύλιες συγκρούσεις και τρομοκρατία».

Πέντε βασικές ανησυχίες για την επόμενη διετία

Κατά την διάρκεια των επομένων ετών, οι ψηφοφόροι θα κληθούν να επιλέξουν νέες ηγεσίες σε μία σειρά σημαντικών οικονομιών όπως το Μπανγκλαντές, η Ινδία, η Ινδονησία, το Μεξικό, το Πακιστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπενθυμίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Πέραν των κινδύνων της παραπληροφόρησης υπό την μορφή της ψευδούς πληροφορίας (fake news) που μεταδίδεται ακουσίως και της παραπληροφόρησης υπό την μορφή της ψευδούς πληροφορίας που μεταδίδεται εκουσίως και σκοπίμως, κινδύνων που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνική πόλωση, την χρονιά αυτή προστίθενται «οι ανησυχίες που αφορούν την επίμονη κρίση του κόστους διαβίωσης», σημειώνει το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

Και καθώς πολλές πολεμικές συρράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη, οι διακρατικές ένοπλες συγκρούσεις περιλαμβάνονται στις πέντε βασικές ανησυχίες για την επόμενη διετία.

Οι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και οι κρίσιμες μεταβολές τα περιβαλλοντικά συστήματα της Γης παίρνουν την πρώτη θέση ως μεγαλύτερη ανησυχία πιο μακροπρόθεσμα, σε ορίζοντα δεκαετίας. Ακολουθούν οι δύο μορφές παραπληροφόρησης και οι αρνητικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκθεση Global Risks Report , προϊόν σύμπραξης με την ελβετική ασφαλιστική Zurich Insurance και την αμερικανική Marsh McLennan, στηρίζεται στις απόψεις περισσότερων των 1.400 ειδικών αξιολόγησης κινδύνων, πολιτικών παραγόντων και επικεφαλής επιχειρήσεων βάσει των ερωτήσεων που τους τέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι μία τάξη πολυπολικότητας ή κατακερματισμού θα διαμορφωθεί την προσεχή δεκαετία, τάξη στην οποία μεσαίες και μεγάλες δυνάμεις θα ανταγωνισθούν, θα θέσουν και θα ενισχύσουν περιφερειακούς κανόνες και νόρμες.

«Οι ηγέτες του κόσμου πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα τις κρίσεις ή για να θέσουν τις βάσεις για ένα πιο σταθερό, βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον», σύμφωνα με την Saadia Zahidi, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ.

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ Børge Brende δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι εργασίες του Φόρουμ θα συμπέσουν με μία περίπλοκη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία επιβαρυμένη από σειρά θεμάτων που εκκινούν από τους πολέμους στην Γάζα και την Ουκρανία και φθάνουν στο αυξανόμενο χρέος και κόστος διαβίωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Τσιάνγκ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Φόρουμ του Νταβός ανάμεσα σε 60 και περισσότερους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα είναι παρόντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

