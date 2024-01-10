Βρετανία: Κοντά σε απαλλαγή από κατηγορίες απάτης εκατοντάδες επικεφαλής τοπικών ταχυδρομείων

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε κορυφαίο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας έχει αναδειχθεί στη Βρετανία το θέμα των άδικων κατηγοριών και διώξεων περί οικονομικής απάτης που είχε καταλογίσει η κεντρική διοίκηση του βρετανικού Ταχυδρομείου (Post Office) σε βάρος εκατοντάδων ανδρών και γυναικών που ήταν επικεφαλής τοπικών ταχυδρομείων.

Οι κατηγορίες αφορούσαν ελλείμματα στους λογαριασμούς των τοπικών ταχυδρομείων, με τους επικεφαλής των τοπικών καταστημάτων να υποδεικνύονται από την κεντρική διοίκηση ως υπεύθυνοι.

Εν τέλει, αποδείχθηκε πως τα ελλείμματα ήταν προϊόν εσφαλμένων υπολογισμών που οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα στο λογισμικό Horizon της ιαπωνικής εταιρείας Fujitsu. Ήταν το λογισμικό που είχε εισαγάγει η διοίκηση του Ταχυδρομείου το 1999 για λογιστικές και άλλες καθημερινές εργασίες.

Πολλοί από τους κατηγορηθέντες είχαν εξ αρχής αλλά μάταια υποδείξει στην κεντρική διοίκηση ότι το λογισμικό έπασχε από τεχνικά προβλήματα.

Από το 1999 μέχρι το 2015 το Post Office κυνήγησε νομικά τουλάχιστον 736 επικεφαλής τοπικών ταχυδρομείων και κατηγόρησε συνολικά σχεδόν 3.500 εξ αυτών. Ορισμένοι κατέληξαν στη φυλακή με κατηγορίες ψευδών λογιστικών δηλώσεων και κλοπής, άλλοι αυτοκτόνησαν, εκατοντάδες υποφέρουν ακόμα ψυχολογικά και πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά, καθώς μεταξύ άλλων επιχείρησαν να καλύψουν τα ελλείμματα με δικά τους χρήματα.

Μετά από χρόνια τα θύματα αυτής που έχει χαρακτηριστεί ως «η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη στην ιστορία της Βρετανίας» κέρδισαν το 2021 τη νομική μάχη για επανεξέταση της υποθέσεών τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο 93 καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ανατραπεί.

Η υπόθεση επανήλθε με έμφαση στο πολιτικό προσκήνιο μετά από την προβολή του πρώτου επεισοδίου δραματικής τηλεοπτικής σειράς στο ITV που βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα.

Η τότε διοικήτρια του Ταχυδρομείου Πόλα Βένελς ανακοίνωσε ότι επιστρέφει τον τιμητικό τίτλο της Διοικήτριας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE) που της είχε απονεμηθεί, αφού σχετικό διαδικτυακό αίτημα συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες.

Υπό πίεση να παραιτηθεί και μάλιστα σε εκλογική χρονιά τελεί ο αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι, στον οποίο προσάπτεται ανεπαρκής χειρισμός της υπόθεσης την περίοδο που ήταν αρμόδιος για τα Ταχυδρομεία υφυπουργός στην κυβέρνηση συνασπισμού από το 2010 ως το 2012, περίοδο κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το πρόβλημα με το Horizon.

Ο σημερινός αρμόδιος υφυπουργός Κέβιν Χόλινρεϊκ δήλωσε ότι το κυβερνητικό σχέδιο για απαλλαγή όλων των θυμάτων από τις άδικες κατηγορίες θα ανακοινωθεί άμεσα.

Η αντιπολίτευση καλεί τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων ακόμα και εντός της Τετάρτης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Τσοκ δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζεται «ενεργά» ένα έκτακτο νομοθέτημα που θα διαγράφει όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

