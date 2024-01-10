Ο Πούτιν έδωσε ρωσική υπηκοότητα σε Σερβοβόσνιο κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα αυτή την εβδομάδα με το οποίο χορηγεί ρωσική υπηκοότητα σε πρώην Σερβοβόσνιο στρατιώτη που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου τη δεκαετία του 1990, αναφέρει το POLITICO σε δημοσίευμά του.

Ο Ράτκο Σάματς, πρώην αξιωματικός του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, καταζητείται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με την απέλαση μη Σέρβων πολιτών από τη βοσνιακή πόλη Ključ το 1992. Τουλάχιστον 150 Βόσνιοι πολίτες σκοτώθηκαν.

Είναι επίσης ύποπτος για τριπλή δολοφονία στη Μπάνια Λούκα το 1993, σύμφωνα με τις αρχές της Βοσνίας.

Στις 9 Ιανουαρίου, ο Πούτιν χορήγησε στον Σάματς, ο οποίος φέρεται να ζει στη Ρωσία από το 1999, τη ρωσική υπηκοότητα, μαζί με άλλους 43 αλλοδαπούς.

Το 2016, η Ρωσία απέρριψε αίτημα του Σεράγεβο να εκδώσει τον Σάματς για λόγους υγείας.

Μεταξύ των άλλων αλλοδαπών στους οποίους χορηγήθηκε η ρωσική υπηκοότητα ήταν ο Αμερικανός πυγμάχος Κέβιν Τζόνσον, ο οποίος πάλαιψε με τον πρωταθλητή βαρέων βαρών Βίταλι Κλίτσκο, τον τωρινό δήμαρχο του Κιέβου, το 2009 και τελικά έχασε.

Η Ρωσία έχει απονείμει στο παρελθόν υπηκοότητα σε μια σειρά από διασημότητες της Δύσης, μεταξύ των οποίων τον Αμερικανό ηθοποιό Στίβεν Σίγκαλ και τον Γάλλο ηθοποιό, Ζεράρ Ντεπαρντιέ.



