Κύματα ύψους μέχρι τρία μέτρα έφθασαν σε πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας στη διάρκεια του τσουναμιού που ακολούθησε τον καταστροφικό σεισμό της 1ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του σταθμού, Hokuriku Electric Power.

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε τη χερσόνησο του Νότο στο κέντρο της χώρας και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με μια ακόμη προσωρινή καταμέτρηση των αρχών, και προκάλεσε ένα τσουνάμι με μεγάλα κύματα.

Κύματα ύψους μέχρι 1 μέτρο άρχιαν να φθάνουν στον πυρηνικό σταθμό Σίκα την 1η Ιανουαρίου γύρω στις 16:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας), περίπου 20 λεπτά μετά το σεισμό, σύμφωνα με την εταιρεία. Στη συνέχεια ακολούθησαν μεγαλύτερα κύματα.

«Η ανάλυσή μας έδειξε πως κύματα ύψους μέχρι τρία μέτρα έφθασαν γύρω στις 17:45 στο κάτω μέρος του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην ακτή, αλλά σε ύψος 11 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτός ο πυρηνικός σταθμός, ο οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Νότο, προστατεύεται εξάλλου από φράγμα ύψους τεσσάρων μέτρων, το οποίο κατασκευάσθηκε μετά το δυστύχημα του 2011 στη Φουκουσίμα.

Η καταστροφή αυτή αναβίωσε στην Ιαπωνία τις οδυνηρές μνήμες του σεισμού του Μαρτίου 2011 και του τσουνάμι που έπληξε τον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και την τήξη των πυρήνων τριών αντιδραστήρων του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

