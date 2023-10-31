Η Αίγυπτος λέει ότι μπορεί να δεχθεί μεγάλο αριθμό τραυματισμένων Παλαιστινίων

Η Αίγυπτος μπορεί να δεχθεί μεγάλο αριθμό τραυματισμένων Παλαιστινίων από τη Γάζα, δήλωσε η επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, εν μέσω πιέσεων που ασκούνται στη χώρα ώστε να επιτρέψει την είσοδο Παλαιστινίων προσφύγων, αναφέρει σε σημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Η Αίγυπτος είναι επίσης έτοιμη να στείλει χιλιάδες φορτηγά βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά «ο ισραηλινός στρατός επιβραδύνει σκόπιμα τη διαδικασία για να αποτρέψει την είσοδο βοήθειας», είπε η Ντίαα Ρασουάν σε δημοσιογράφους μπροστά από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο τροφίμων, νερού και φαρμάκων στη Γάζα, υπό τον όρο να επιθεωρεί τα φορτηγά.

Η Αίγυπτος δημιουργεί νοσοκομεία κοντά στα σύνορά της με τη Λωρίδα της Γάζας, προετοιμάζοντας μια πιθανή εισροή τραυματισμένων Παλαιστινίων, δήλωσαν ανώτεροι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι.

Τρία νοσοκομεία και σκηνές διαλογής στήνονται στο Βόρειο Σινά κοντά στο πέρασμα της Ράφα. Η χώρα μέχρι στιγμής ήταν απρόθυμη να επιτρέψει μεγάλο αριθμό προσφύγων.



Πηγή: skai.gr

