ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προκλητικό το να έρθει ο Έντι Ράμα στην Ελλάδα

Η ανακοινωθείσα επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, στην Ελλάδα, την ημερομηνία της επετείου της προφυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη, αποτελεί προκλητική ενέργεια και αναδεικνύει την απουσία συνεκτικής πολιτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Οπως εκτιμά ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζει τις μέχρι σήμερα επικοινωνιακές της επιλογές, που βλάπτουν τις διμερείς σχέσεις, δεν αναδεικνύουν πραγματικά το θέμα του κράτους δικαίου στην Αλβανία και δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία.

«Δικαιώματα που πηγάζουν τόσο από το διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο – ειδικά ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.», επισημαίνει.

Συνοψίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «όπως άλλωστε φάνηκε και προεκλογικά», αντιμετωπίζει την ελληνική εθνική μειονότητα ως εργαλείο για μικροκομματικά οφέλη, όταν βέβαια δεν επιχειρεί να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Για άλλη μια φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνη είναι για τα εθνικά συμφέροντα η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη.», συνοψίζει.

Πηγή: skai.gr

