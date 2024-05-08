Υψηλός τζίρος κι άνοδος αποδόσεων στην αγορά ομολόγων

Σημαντικός όγκος συναλλαγών καταγράφηκε σήμερα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων στην πρώτη συνεδρίαση με τις αργίες του Πάσχα.

Ωστόσο στην αγορά κυριάρχησαν οι πωλητές, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν ελαφρώς οι τιμές των περισσοτέρων ομολόγων.

Αρνητικά επηρεάζει την αγορά το ενδεχόμενο να «φρενάρει» ο ρυθμός με τον οποίον αναμένεται να μειώσει φέτος η ΕΚΤ τα επιτόκια της.

Το μέλος της ΕΚΤ και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας Robert Holzman δήλωσε σήμερα στη γερμανική Handelsblatt ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η ΕΚΤ να προχωρήσει με ταχύ βήμα στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Εξάλλου, την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας περιόρισε τις προσδοκίες, εκτιμώντας ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει εντός του έτους σε τρείς συνολικώς μειώσεις των επιτοκίων, αντί των τεσσάρων που είχε προβλέψει ο ίδιος.

Όπως επεσήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Liberal, «μετά τις προχθεσινές ανακοινώσεις της Eurostat, αναλύσαμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Με βάση τα στοιχεία αυτά θεωρούμε πλέον ως πιο πιθανό σενάριο τις τρεις μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2024.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε προχθές η Eurostat για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, ο οποίος παρέμεινε σταθερός στο 2,4% όπως και τον Μάρτιο, είναι συνεπή με τις προβλέψεις που είχαμε κάνει ως ΕΚΤ τον Μάρτιο.

Η οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο, εξελίσσεται θετικότερα. Τα στοιχεία του πρώτου τρίμηνου για την ανάπτυξη αποτέλεσαν θετική έκπληξη.

Εάν αυτός ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης συνεχιστεί, τότε είναι πιθανόν η αύξηση των τιμών καταναλωτή να είναι οριακά μεγαλύτερη από τις προβλέψεις μας του Μαρτίου, χωρίς όμως να διακυβεύεται ο στόχος του 2% στα μέσα του 2025».

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 148 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,46% έναντι 2,45% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,01%.

Στην αγορά συναλλάγματος, πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, με αποτέλεσμα, το απόγευμα, το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0748 δολ. από το επίπεδο των 1,0765 δολ. που άνοιξε η αγορά.

