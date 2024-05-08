Εύβοια: Ξυλοκόπησε και απείλησε να μαχαιρώσει τον πατέρα του

Μια ακόμα περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας σοκάρει την Χαλκίδα με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τον γιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 22:00 της Δευτέρας όταν για άγνωστο λόγο γιος και πατέρας διαπληκτίστηκαν έντονα ενώ μάλιστα έφτασε στο σημείο να τον χτυπήσει.

Ο πατέρας σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του ώστε να συλληφθεί.

Ο άνδρας λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη στο πλαίσια του αυτοφώρου και μετά από λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερος.

Πήγε να τον μαχαιρώσει μετά από δεύτερο καυγά

Το απόγευμα της Τρίτης δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα, όταν γιος επιστρέφοντας τσακώθηκε για δεύτερη φορά με τον πατέρα του και αφού τον χτύπησε έβγαλε μαχαίρι και απείλησε να τον μαχαιρώσει φτάνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Το θύμα για δεύτερη φορά προχωρά σε καταγγελία, σπεύδοντας λίγο πριν τις 17:00 στο Αστυνομικό Τμήμα καταθέτοντας μήνυση με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη του άνδρα.

