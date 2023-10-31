Δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησαν σήμερα από τους Αμερικανούς βουλευτές να παράσχουν επιπρόσθετη βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ σε μια κοινοβουλευτική ακρόαση που διακόπηκε κατ΄επανάληψη από διαδηλωτές που αποδοκίμασαν Αμερικανούς αξιωματούχους για την υποστήριξη αυτού που αποκάλεσαν «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν κατέθεσαν στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας σχετικά με το αίτημα του Μπάιντεν για 106 δισ. δολάρια ώστε να χρηματοδοτήσει φιλόδοξα σχέδια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ.

Προβάλλοντας το επιχείρημα πως η υποστήριξη των εταίρων των ΗΠΑ είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια, ο Μπάιντεν ζήτησε 61,4 δισ. δολάρια για την Ουκρανία, περίπου τα μισά από τα οποία θα δαπανηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αναπληρωθούν τα αποθέματα όπλων που είχαν αδειάσει λόγω της παροχής προηγούμενης υποστήριξης για το Κίεβο.

Ο Μπάιντεν ζήτησε επίσης 14,3 δισ. δολάρια για το Ισραήλ, εννέα δισ. για ανθρωπιστική βοήθεια --περιλαμβανομένης αυτής για το Ισραήλ και τη Γάζα-, 13,6 δισ. δολάρια για την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ, 4 δισ. δολάρια για στρατιωτική βοήθεια και κυβερνητική χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές προσπάθειες της Κίνας στην Ασία.

Κατά την έναρξη της ακρόασης, αντιπολεμικοί διαδηλωτές ύψωσαν τα βαμμένα με κόκκινη μπογιά χέρια τους στον αέρα. Η αστυνομία του Καπιτωλίου τους απομάκρυνε στη συνέχεια από την αίθουσα αφού φώναξαν συνθήματα όπως "Κατάπαυση του πυρός τώρα!", «Προστατέψτε τα παιδιά της Γάζας!» και «Σταματάτε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία».

Ο Μπλίνκεν δεν απάντησε στους διαδηλωτές, όταν ρωτήθηκε όμως αργότερα για το ενδεχόμενο μιας κατάπαυσης του πυρός, είπε πως αυτό θα βοηθούσε μόνο στην ανασύνταξη της Χαμάς. Μια παύση, ωστόσο, για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να εξεταστεί.

«Πιστεύουμε πράγματι πως πρέπει να σκεφθούμε πράγματα όπως ανθρωπιστικές παύσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε πως η βοήθεια μπορεί να φθάσει σε εκείνους που έχουν ανάγκη και πως ο κόσμος μπορεί να προστατευθεί και να ξεφύγει από τον δρόμο του κακού», είπε ο Μπλίνκεν.

Αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία έχουν δεχθεί τουλάχιστον 20 φορές επιθέσεις από τις 17 Οκτωβρίου από υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές την περασμένη εβδομάδα εναντίον δύο εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων στη Συρία. Όμως οι επιθέσεις αυτές, που είχαν σκοπό να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις, απέτυχαν να το κάνουν, καθώς προσπάθειες να πληγούν οι αμερικανικές δυνάμεις σημειώνονται σχεδόν καθημερινά στις δύο χώρες.

Ο Όστιν είπε πως αν οι επιθέσεις αυτές δεν σταματήσουν, «θα απαντήσουμε».

Ο Μπλίνκεν είπε πως η υποστήριξη των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχει καταστήσει "στρατηγική πανωλεθρία" την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τόνισε τη σημασία της υποστήριξης της ασφάλειας τόσο για το Ισραήλ όσο και για την ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Χωρίς γρήγορη και σταθερή ανθρωπιστική αρωγή, η σύγκρουση είναι πολύ πιο πιθανό να επεκταθεί, η οδύνη θα μεγαλώσει, και η Χαμάς και οι σπόνσορές της θα επωφεληθούν παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως σωτήρες της απόγνωσης που οι ίδιοι προκάλεσαν», είπε ο Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν είπε πως περίπου 400 πολίτες των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους --περίπου 1.000 άνθρωποι-- έχουν εγκλωβιστεί στη Γάζα και θα ήθελαν να φύγουν. Είπε πως το υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται πάνω σε αυτό το ζήτημα αλλά δεν έχει βρει ακόμη έναν τρόπο να τους βοηθήσει να φύγουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.