«Οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ δεν δικαιολογούν τη συλλογική τιμωρία των Παλαιστινίων», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες

«Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα φρικτά πράγματα που έκανε η Χαμάς ως αιτία για συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη στο CNN, προσθέτοντας πως 101 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στον πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

