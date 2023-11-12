«Στους δρόμους, χωρίς περίθαλψη», βρίσκονται ασθενείς μετά τις «εξαναγκαστικές εκκενώσεις» δύο παλαιστινιακών νοσοκομείων, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι εξαναγκαστικές εκκενώσεις των παιδιατρικών νοσοκομείων Αλ Νασρ και Αλ Ραντίσι άφησαν τους ασθενείς στον δρόμο, χωρίς θεραπεία», είπε ο Μοχάμεντ Ζακούτ. «Έχουμε χάσει εντελώς την επαφή με το νοσηλευτικό προσωπικό» των δύο ιδρυμάτων, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωνε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν ένα πέρασμα για να απομακρυνθούν οι άμαχοι, με τα πόδια ή με ασθενοφόρα, από τα νοσοκομεία Αλ Σίφα, Αλ Ραντίσι και Αλ Νασρ. Όσον αφορά το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, ο Ζακούτ περιέγραψε μια «καταστροφική κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει από αυτό».

«Πρέπει να σώσουμε τα πρόωρα μωρά» που κινδυνεύουν, συνέχισε.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου το Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι στρατιώτες θα βοηθούσαν σήμερα στην απομάκρυνση των βρεφών.

«Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να προσεγγίσουν στο νοσοκομείο, ιδίως εκείνα που διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη μεταφορά μωρών. Επιπλέον, κανένα νοσοκομείο δεν έχει τη δυνατότητα να τα παραλάβει, επομένως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι αυτές οι μεταφορές μπορούν να γίνουν με ασφάλεια», εξήγησε η Μέλανι Γουόρντ, η επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους» (MAP) που δραστηριοποιείται στη νεογνολογική κλινική του Αλ Σίφα.

Εδώ και αρκετές ημέρες, στελέχη του Αλ Σίφα λένε ότι δεκάδες πτώματα έχουν εγκαταλειφθεί γύρω από το νοσοκομείο και στην αυλή του. Ένας τραυματιοφορέας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι ασθενοφόρα δέχτηκαν πυρά από ελεύθερους σκοπευτές όταν προσπάθησαν να προσεγγίσουν στις εγκαταστάσεις.

«Ζητήσαμε να μπορέσουμε να θάψουμε τους νεκρούς όμως όποιος βγαίνει στην αυλή του νοσοκομείου Αλ Σίφα δέχεται πυρά», επανέλαβε ο Ζακούτ. Λόγω της κατάστασης αυτής το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών «επειδή δεν έχουμε πρόσβαση» στα θύματα, εξήγησε.

Την Παρασκευή η Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 11.000 έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

