Λονδίνο: Διώξεις σε επτά άτομα για τα χθεσινά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών

Σε επτά άτομα ασκήθηκαν διώξεις μετά τη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και την αντιδιαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο, όπου συνελήφθησαν περισσότεροι από 140 άνθρωποι, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο μεταξύ αστυνομικών και μελών ακροδεξιών οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την πρώτη διαδήλωση που συνέπεσε με τους εορτασμούς για την Ημέρα της Ανακωχής, την επέτειο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κατά την οποία η Βρετανία τιμά τη μνήμη των θυμάτων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για μια σειρά «άλλων επεισοδίων» και ότι οι επτά κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως πρόκληση υλικών ζημιών, αντίσταση κατά τη σύλληψη, οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ανάρμοστη συμπεριφορά λόγω μέθης και επίθεση.

«Ομάδες αστυνομικών συνεχίζουν να ερευνούν τις υποθέσεις εκείνων που κρατούνται και εξετάζουν τις περιπτώσεις εκείνων που εντοπίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης», είπε ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Λόρενς Τέιλορ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των χθεσινών αστυνομικών επιχειρήσεων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

