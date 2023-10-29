Γκουτέρες για Γάζα: Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο απελπιστική

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε πως η κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας γίνεται όλο και πιο απελπιστική, εκφράζοντας τη λύπη του που το Ισραήλ «ενέτεινε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις» εκεί.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η κατάσταση στη Γάζα γίνεται όλο και πιο απελπιστική από ώρα σε ώρα. Λυπάμαι που αντί για μια αναγκαία απαραίτητη ανθρωπιστική παύση, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ ενέτεινε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις", σημείωσε ο Γκουτέρες στη διάρκεια επίσκεψής του στο Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ.
