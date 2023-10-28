Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι τον αιφνιδίασε η κλιμάκωση των βομβαρδισμών στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» ώστε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους.

«Τις τελευταίες ημέρες αναθάρρησα καθώς φαινόταν να διαμορφώνεται μια ομοφωνία στη διεθνή κοινότητα (…) για τον τερματισμό ή τουλάχιστον για μια ανθρωπιστική παύση των συγκρούσεων» ανέφερε σε ανακοίνωσή που εξέδωσε από την Ντόχα του Κατάρ.

«Δυστυχώς, αντί για αυτήν την παύση, αιφνιδιάστηκα από την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των βομβαρδισμών και τις καταστροφικές συνέπειές τους, που υπονομεύουν τους ανθρωπιστικούς στόχους», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Γκουτέρες μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και τη χερσαία επιχείρηση που πραγματοποίησε το Ισραήλ την περασμένη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

