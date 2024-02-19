Ο Ζελέσνκι στη γραμμή του μετώπου στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τον βορειοανατολικό τομέα της γραμμής του μετώπου όπου συναντήθηκε με στρατεύματα που πολεμούν εναντίον των ρωσικών δυνάμεων εισβολής, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Το γραφείο του ανέφερε ότι επισκέφθηκε το κέντρο διοίκησης της ταξιαρχίας που αμύνεται στο Κουπιάνσκ, ένας στόχος στον οποίο έχουν ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις από τα μέσα Αυγούστου.

Η πόλη είχε απελευθερωθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις το 2022 μετά την αρχική της κατάληψη από τα ρωσικά στρατεύματα που επακολούθησε της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου.

Το Κίεβο λέει ότι η Μόσχα δεν έχει παραιτηθεί από την ιδέα να επανακτήσει τον έλεγχο της πόλης Κουπιάνσκ, που βρίσκεται πολύ κοντά στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκιβ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο Ζελένσκι συζήτησε με τον διοικητή της ταξιαρχίας του εν λόγω τομέα το θέμα της προμήθειας οπλισμού και πολεμοφοδίων.

Μετά την ανεπιτυχή ουκρανική αντεπίθεση το 2023 , τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά μήκος της ανατολικής γραμμής του μετώπου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι απέσυρε τα στρατεύματά της από την κατεστραμμένη πόλη Αβντίιβκα στην ανατολική Ουκρανία, για να αποφύγει την περικύκλωσή τους από τις δυνάμεις της Μόσχας. Η κατάληψη της Αβντίιβκα υπήρξε η μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης από τον Μάιο του 2023 όταν κατέλαβε το Μπαχμούτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

