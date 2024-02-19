Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σε ζώνη της Ζαπορίζια

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο σήμερα για «σφοδρά πυρά» εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων κοντά στην Ρομπότινε, μια κοινότητα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, την οποία ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί στην αντεπίθεσή τους, το περασμένο καλοκαίρι.

«Ο εχθρός επιχείρησε 10 άκαρπες προσπάθειες εναντίον των θέσεων των αμυντικών δυνάμεων (σ.σ. της Ουκρανίας) στην περιοχή της Ρομπότινε. Εδώ, η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, ο εχθρός βάλλει με σφοδρά πυρά» ανέφερε ο Ντμίτρο Λιχόβι, ο εκπρόσωπος του στρατού στη ζώνη αυτήν.

Σύμφωνα με τον Λιχόβι, ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν «με σημαντικό αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων» αλλά οι Ρώσοι επιτίθενται τώρα σε «μικρές ομάδες (στρατιωτικών), εκτός των τεθωρακισμένων» καθώς και με την αεροπορία τους. «Αυτές οι απόπειρες επιθετικών ενεργειών τις σταματήσαμε, οι εχθροί εξοντώθηκαν στα περίχωρα της Ρομπότινε», είπε από την πλευρά του ο στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάφσκι, ο διοικητής του τομέα.

Το κανάλι DeepState στο Telegram, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Ρωσία κατάφερε να διαπεράσει την ουκρανική άμυνα στο Βερμπόβε, που απέχει μερικά χιλιόμετρα ανατολικά της Ρομπότινε.

Σύμφωνα με το Rybar, άλλο κανάλι στο Telegram που πρόσκειται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η Ρωσία πολιορκεί τα νότια προάστια της Ρομπότινε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Η Ρομπότινε ελευθερώθηκε από τους Ουκρανούς τον Αύγουστο, κάτι που χαρακτηρίστηκε τότε μεγάλη επιτυχία στην αντεπίθεση του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Η ρωσική επίθεση σε αυτό το τμήμα του νότιου μετώπου ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, την ίδια στιγμή που ο ρωσικός στρατός καταλάμβανε την Αβντιίβκα, έπειτα από τέσσερις μήνες συνεχών επιθέσεων

Στον τομέα της Αβντιίβκα, «οι Ρώσοι ανασυντάσσονται, πέτυχαν τους τακτικούς σκοπούς τους» και «θα μεταφέρουν πιθανότητα μονάδες (από την Αβντιίβκα) σε άλλους τομείς», είπε ο Λιχόβι.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «απελευθερώθηκε πλήρως το ανθρακωρυχείο της Αβντιίβκα», που καλύπτει έκταση 3400 στρεμμάτων στα βόρεια της πόλης και ήταν ο τελευταίος τομέας που κρατούσαν οι Ουκρανοί πριν από την αναδίπλωσή τους.

Ο ρωσικός στρατός «βελτίωσε» επίσης τις θέσεις του στο μέτωπο στην περιοχή του Ντονέτσκ, πρόσθεσε το υπουργείο στην καθημερινή ενημέρωσή του, χωρίς να αναφερθεί στη ζώνη της Ρομπότινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

