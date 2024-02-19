Μπορέλ: Ο Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσει μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να "λογοδοτήσει" μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφερε στο X (πρώην Twitter) ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, αφού συνάντησε σήμερα στις Βρυξέλλες τη χήρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου που πέθανε στη φυλακή.
"Εκφράσαμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της ΕΕ στη Γούλια Ναβάλνι", πρόσθεσε ο Μπορέλ ενημερώνοντας για την παρέμβαση της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 19, 2024
Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny
As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin
We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI
