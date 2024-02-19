Λογαριασμός
Μπορέλ: Ο Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσει μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

"Εκφράσαμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της ΕΕ στη Γούλια Ναβάλνι", πρόσθεσε ο Μπορέλ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να "λογοδοτήσει" μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφερε στο X (πρώην Twitter) ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, αφού συνάντησε σήμερα στις Βρυξέλλες τη χήρα του Ρώσου αντιπολιτευόμενου που πέθανε στη φυλακή.

"Εκφράσαμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της ΕΕ στη Γούλια Ναβάλνι", πρόσθεσε ο Μπορέλ ενημερώνοντας για την παρέμβαση της χήρας του Αλεξέι Ναβάλνι στο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μπορέλ ΕΕ
