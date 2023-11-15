Την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί μέσα στο νοσοκομείο Αλ- Σίφα στην Γάζα περιγράφει ο πλαστικός χειρούργος Δρ Ahmed Mokhallalati ο οποίος μιλώντας στο BBC δεν μπορεί να συγκρατήσει την απογοήτευση, το θυμό και την ανησυχία του για τους ασθενείς.

«Περιμένουν να πεθάνουμε όλοι εδώ και μετά να πουν "ήμασταν καλοί άνθρωποι"»;» αναρωτιέται ο χειρούργους ο οποίος δε βλέπει καμία βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό και τις βρετανικές και αμερικανικές κυβερνήσεις.

Υποστήριξε πως τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς του νοσοκομείου φοβούνται καθώς ισραηλινοί στρατιώτες κινούνται μέσα στο κτίριο και υπογράμμισε ότι άνθρωποι που προσπάθησαν να φύγουν από το νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες δέχθηκαν πυρά από ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα κάποιοι να σκοτωθούν.

Στα όσα υποστηρίζουν οι ισραηλινές δυνάμεις πως το κέντρο διοίκησης της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο είπε ότι δεν έχει δει ποτέ ούτε ένα όπλο της Χαμάς ούτε κάποιο μέλος της στο νοσοκομείο, αν και είπε ότι υπάρχουν σήραγγες κάτω από κάθε κτίριο στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του Αλ- Σίφα.

Ο Δρ Mokhallalati επέμεινε ότι υπήρχαν μόνο πολίτες στο νοσοκομείο και προκάλεσε τον ισραηλινό στρατό να παράσχει αποδείξεις ότι η Χαμάς δρα εκεί.

Χωρίς ρεύμα, οξυγόνο και νερό

Ο Δρ Ahmed Mokhallalati είπε επίσης στο BBC ότι το νοσοκομείο είναι χωρίς ρεύμα, οξυγόνο και νερό και πρόσθεσε ότι έξι πρόωρα μωρά πέθαναν τις τελευταίες ημέρες. Εξέφρασε την ανησυχία του ότι τις επόμενες ημέρες θα πεθάνουν κι άλλα λόγω έλλειψης οξυγόνου και ενέργειας.

Είπε ακόμη ότι οι βασικές χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη μόνο με ελαφριά καταστολή και οι ασθενείς «ούρλιαζαν από τον πόνο». Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να γίνουν χειρουργεία την Τετάρτη.

Ο Δρ Mokhallalati είπε ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν έναν ασθενή με εγκαύματα χθες, λόγω έλλειψης εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστήρων, και έπρεπε απλώς να «τον αφήσουν να πεθάνει».

Ερωτηθείς εάν τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν προσφέρει ιατρική βοήθεια στο νοσοκομείο, απάντησε: «Αν ήταν στο χέρι μου, θα αρνιόμουν [κάθε βοήθεια]. Μας σκοτώνουν για 40 μέρες και θέλουν να μου προσφέρουν σταγόνες φυσιολογικού ορού».

Πηγή: skai.gr

