Επιμένει στο σχέδιο για αποστολή μεταναστών στη Ρουάντα ο Σούνακ

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση θα επιμείνει στο σχέδιο για αποστολή στη Ρουάντα μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω παράνομων οδών, ώστε να αιτηθούν άσυλο στην αφρικανική χώρα.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης ανακοινώθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων παρά το ότι το σχέδιο κρίθηκε το πρωί παράνομο από το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο.

Σε έκτακτη δήλωση προς την ολομέλεια ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι εστίασε στο σημείο του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης που αναφέρεται σε φόβο για επαναπροώθηση μεταναστών και προσφύγων από τις αρχές της Ρουάντα στις χώρες προέλευσής τους.

Όπως είπε ο κ. Κλέβερλι, η βρετανική κυβέρνηση εδώ και μήνες έχει αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση της Ρουάντα για λήψη μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι φόβοι που διατύπωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πρόθεση του Λονδίνου είναι να αναβαθμίσει τη συμφωνία με τη Ρουάντα σε διμερή «συνθήκη», εξήγησε ο Υπ. Εσωτερικών, ώστε η αφρικανική χώρα να δεσμεύεται πως δε θα απελαύνει τους μετανάστες που θα δέχεται μέσω Ηνωμένου Βασιλείου σε καμία άλλη χώρα πλην Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, αυτή η συνθήκη θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες.

Ο κ. Κλέβερλι είπε επίσης ότι η αναβαθμισμένη συμφωνία με τη Ρουάντα προβλέπει και στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών στην αφρικανική χώρα, πάλι στο πλαίσιο της προσπάθειας να αρθούν οι επιφυλάξεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είχε δώσει το στίγμα των προθέσεών του λέγοντας ότι προωθεί νέα συνθήκη με τη Ρουάντα, αλλά και ότι δε θα διστάσει, αν χρειαστεί μελλοντικά, να αλλάξει την εγχώρια νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είχε προσθέσει πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έκρινε παράνομη την αρχή της μεταφοράς μεταναστών προς ασφαλείς τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι με ομόφωνη απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομο το βρετανικό σχέδιο, λέγοντας ότι η Ρουάντα δεν συνιστά υπό τις παρούσες συνθήκες ασφαλή τρίτη χώρα.

