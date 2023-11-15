Συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 50 αμάχων ομήρων από τη Γάζα με αντάλλαγμα μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός, επιδιώκουν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ , σύμφωνα με σημερινό, αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο πρακτορείο ότι η συμφωνία που επεξεργάζεται το Κατάρ – η οποία συντονίζεται με την συνεργασία των ΗΠΑ – περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από τις ισραηλινές φυλακές και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς της Γάζα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς έχει συμφωνήσει με τις γενικές γραμμές αυτής της συμφωνίας, αλλά το Ισραήλ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται τις λεπτομέρειες.

Αν τελικά και τα δύο μέρη συμφωνήσουν, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.