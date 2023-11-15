Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες, ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα και πυροβολώντας στον αέρα, δίνουν εντολή στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, να παραδοθούν: η μάχη γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται πλέον στις πτέρυγές του και τους ορόφους του, μεταφέρει δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το AFP και βρίσκεται εκεί.

Ισραηλινοί στρατιώτες φωνάζουν από τα μεγάφωνα στα αραβικά: "Όλοι οι άνδρες 16 ετών και άνω, σηκώστε ψηλά τα χέρια και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε".

🆘Al Jazeera reports right now 🆘



The situation is very hard in Al Shifa Hospital. The snipers are targeting anyone who leaves #AlShifaHospital.



"No one is allowed to leave the hospital and around 15,000 people are in the hospital.".



Has Nikki Haley and #GenocideJoe

Any… pic.twitter.com/L0O628DOgN — 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦 (@Malcolm_kmr) November 15, 2023

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 2.300 άνθρωποι, εκ των οποίων ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι του πολέμου βρίσκονται μέσα στο Αλ Σίφα, το οποίο έχει περικυκλωθεί εδώ και μέρες από τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βρήκαν όπλα και περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, αλλά καμμία ένδειξη για ομήρους.

Σύμφωνα με τους γιατρούς και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να βγει έξω, καθώς κινδυνεύει να δεχθεί πυρά την ώρα που γύρω τους μαίνονται μάχες.

at the Al-Shifa hospital in the Gaza Strip pic.twitter.com/p4j1BTFU7f — S p r i n t e r (@Sprinter00000) November 15, 2023

Σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι σε σειρές με τα χέρια ψηλά στον αέρα, συγκεντρώνονταν στο προαύλιο του νοσοκομείου, ερχόμενοι από την πτέρυγα εγκαυμάτων, το μαιευτήριο, την χειρουργική πτέρυγα ή ακόμη την πτέρυγα αιμοκάθαρσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Περίπου χίλιοι άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην μεγάλη αυλή του νοσοκομειακού συγκροτήματος με τα χέρια ψηλά. Κάποιοι γδύθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Στο εσωτερικό, οι ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα πηγαίνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ψάχνοντας εμφανώς για μαχητές της Χαμάς.

Γυναίκες και παιδιά που κλαίνε υποβάλλονται σε έρευνες. Άλλοι υποχρεώνονται να περάσουν από μια κάμερα αναγνώρισης, όπως αυτές που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των διαδρόμων απομάκρυνσης των αμάχων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Εδώ και χρόνια, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας ως βάσεις, ότι έχει σκάψει ένα δίκτυο σηράγγων κάτω από το Αλ Σίφα και ότι χρησιμοιποιεί τους ασθενείς του ως "ανθρώπινες ασπίδες".

Ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται πλέον μέσα στο συγκρότημα, έχοντας πάρει θέση μπροστά από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αυτή των επειγόντων περιστατικών.

«Μια ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση διεξάγεται κατά της Χαμάς σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα. Έχουμε στρατιώτες εκπαιδευμένους ειδικά για αυτήν την κατάσταση και συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε ότι βρισκόμαστε ΜΟΝΟ σε πόλεμο με τη Χαμάς. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μετριάζουμε τον κίνδυνο για τους αμάχους» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.

A precise and targeted operation is being carried out against Hamas in a very specific area of the Shifa Hospital. We have soldiers trained specifically for this situation, and continue to reiterate we are ONLY at war with Hamas. We continue to do everything in our power to… pic.twitter.com/75t7YEncBk — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Τις τελευταίες μέρες οι γεννήτριες του νοσοκομείου είχαν πάψει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης καυσίμων --καθόλου καύσιμο δεν έχει εισέλθει στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Νεκροί ασθενείς και μωρά

Τουλάχιστον 9 πρόωρα βρέφη πέθαναν αφού βγήκαν από τις θερμοκοιτίδες τους, ενώ 27 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας πέθαναν επειδή είχε πάψει να λειτουργεί το μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ομαδικός τάφος ανοίχτηκε μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα και ήδη έχουν ταφεί εκεί "179 πτώματα", σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, τον γιατρό Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι απέστειλε "ιατρικές ομάδες" και στρατιώτες που "μιλούν αραβικά" για την "στοχευμένη επιχείρησή του" σε "μια ειδική ζώνη" του Αλ Σίφα.

Σήμερα το πρωί ανακοίνωσε επίσης ότι "παρέδωσε θερμοκοιτίδες, βρεφική τροφή και ιατρικό υλικό" στο πλαίσιο της "επιχείρησής" του.

Αν και καθημερινά ο ΟΗΕ, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επαναλαμβάνουν ότι ένα νοσοκομείο "δεν πρέπει ποτέ να δέχεται επίθεση", για το Ισραήλ η είσοδος των στρατιωτών του στο Αλ Σίφα δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Για την Χαμάς είναι "έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας".

Στις 7 Οκτωβρίου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξαπέλυσε μια πρωτόγνωρου εύρους επίθεση στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει νυχθημερόν την Λωρίδα της Γάζας από αέρα, θάλασσα και ξηρά. Πάνω από 11.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και παιδιά.

Τα νοσοκομεία της Γάζας

Τα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσά τους το αλ Σίφα, το μεγαλύτερο του θύλακα, έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον κλοιό των συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού, ο οποίος κατηγορεί την παλαιστινιακή οργάνωση ότι κρύβει εκεί στρατιωτικές της υποδομές.

Νοσοκομείο αλ Σίφα

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας βρίσκεται στη συνοικία Ρίμαλ, στο δυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, κατασκευάστηκε το 1946 και έκτοτε έχουν γίνει πολλές επεκτάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την περασμένη νύκτα «στοχευμένη επιχείρηση» στο εσωτερικό του νοσοκομείου.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη Γενεύη έκανε λόγο για μια ομάδα 400 υγειονομικών που εργάζονται στο νοσοκομείο, όπου 3.000 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς.

Ο υφυπουργός Υγείας της Χαμάς δήλωσε την Κυριακή στο AFP ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα «κατέστρεψε εντελώς» το κτίριο του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

«Ζωτικής σημασίας υποδομές», όπως οι δεξαμενές νερού, υλικό της μαιευτικής κλινικής και το κέντρο αποθήκευσης ιατρικού οξυγόνου, έχουν υποστεί ζημιές μετά την έναρξη του πολέμου, επεσήμανε την Κυριακή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), προσθέτοντας ότι τρεις νοσηλευτές έχουν σκοτωθεί.

Ασθενοφόρο που έβγαινε από το νοσοκομείο αυτό έγινε στόχος στις αρχές Νοεμβρίου ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι. Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «χρησιμοποιούσε» το ασθενοφόρο.

Νοσοκομείο αλ Κουντς

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στην αρχή της δεκαετίας του 2000 και μετρά περίπου 100 κλίνες.

Σταμάτησε να λειτουργεί την Κυριακή, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, που το διαχειρίζεται. Τα αποθέματα σε καύσιμα, απαραίτητα για τη λειτουργία των γεννητριών που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, είχαν εξαντληθεί.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ η Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι εκκένωσε το νοσοκομείο, «που πολιορκείται εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες», δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από την άφιξη ασθενών και γιατρών στην πόλη Χαν Γιούνις, πιο νότια.

Τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ανταλλαγές πυρών μεταξύ των στρατιωτών του και ενόπλων που είχαν λάβει θέσεις στην είσοδο του νοσοκομείου, διευκρινίζοντας ότι «21 τρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Σύμφωνα με το Ocha, από την αρχή του πολέμου έως και 14.000 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο νοσοκομείο αυτό.

Το αλ Κουντς έγινε στόχος αεροπορικών πληγμάτων στη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009. Το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, όπως και άλλα τμήματά του, ανοικοδομήθηκαν, κυρίως χάρη σε γαλλικούς πόρους.

Ινδονησιακό νοσοκομείο

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 με χρηματοδότηση της Ινδονησίας και βρίσκεται στον Τζαμπαλίγια, τον τεράστιο καταυλισμό προσφύγων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Άτεφ αλ Κάχλοτ διαθέτει 110 κλίνες.

Όπως επεσήμανε η κυβέρνηση της Χαμάς, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το νοσοκομείο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στις 28 και 29 Οκτωβρίου, έπειτα από τις προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού να εκκενωθεί, ο χώρος γύρω από το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το Ocha.

Στις 5 Νοεμβρίου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα υπόγεια του ινδονησιακού νοσοκομείου χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Το παλαιστινιακό κίνημα το διέψευσε.

Επίσης ο στρατός παρουσίασε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν μια εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών της Χαμάς 75 μέτρα από το νοσοκομείο.

Νοσοκομείο αλ Ραντίσι

Το παιδιατρικό νοσοκομείο αλ Ραντίσι βρίσκεται κοντά στο αλ Σίφα.

Τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός εισήλθε στο νοσοκομείο και δήλωσε ότι εντόπισε έναν υπόγειο χώρο ο οποίος χρησίμευε ως «κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς», προσθέτοντας ότι βρήκε εκεί πολλά όπλα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξάλλου υποψίες ότι στο υπόγειο αυτό κρατούνταν κάποιοι από τους ομήρους που έπιασε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το παλαιστινιακό κίνημα κατήγγειλε τις «σκηνοθετημένες» κατηγορίες.

Το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Άχμεντ Σιάμ, «έναν διοικητή της Χαμάς», ο οποίος «κρατούσε ομήρους περίπου 1.000 κατοίκους της Γάζας στο νοσοκομείο αλ Ραντίσι».

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, επεσήμανε ότι απομάκρυνε τους τελευταίους ασθενείς «προς ένα πιο ασφαλές νοσοκομείο».

Ο διευθυντής νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας Μοχάμεντ Ζακούτ έκανε λόγο για ασθενείς «στον δρόμο, χωρίς φροντίδα», μετά «τις αναγκαστικές εκκενώσεις» των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων αλ Νασρ και αλ Ραντίσι.

Το 2009 το αλ Ραντίσι απέκτησε μονάδα παιδιατρικής ογκολογίας – τη μοναδική στη Λωρίδα της Γάζας—που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από αμερικανική οργάνωση αρωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

