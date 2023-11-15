Η μάχη του ισραηλινού στρατού με τις δυνάμεις της Χαμάς συνεχίζεται εντός των τειχών της Γάζας, οι επιθέσεις, ωστόσο, με ρουκέτες σε πόλεις του Ισραήλ επαναλαμβάνονται σε καθημερινή βάση.

Σειρήνες ήχησαν για μία ακόμη ημέρα στις πόλεις Σντερότ, Νιρ Αμ και Ιμπίμ στο Ισραήλ, καθώς το σύστημα αεράμυνας εντόπισε μαζική επίθεση με ρουκέτες.

Οι τρεις μικρές πόλεις, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, έχουν εκκενωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, παραμένουν ωστόσο στο στόχαστρο της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

