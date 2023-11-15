Το Παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τον στρατό του Ισραήλ ότι «παραβίασε κατάφωρα» το διεθνές δίκαιο εξαπολύοντας στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, ενώ η Ιορδανία εκτίμησε ότι η «σιωπή» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιτρέπει «τη βαρβαρότητα».

Από την πλευρά του ο Παλαιστίνιος πρόεδρος έκανε λόγο για «πόλεμο ενάντια στην ύπαρξη των Παλαιστινίων».

Η μάχη γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται πλέον στις πτέρυγές του και τους ορόφους του, ενώ σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ισραηλινά άρματα μάχης βρίσκονται πλέον μέσα στο συγκρότημα, έχοντας πάρει θέση μπροστά από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων αυτή των επειγόντων περιστατικών.

Στην ανακοίνωση το παλαιστινιακό υπουργείο ζήτησε «τη διεθνή παρέμβαση για την προστασία των αμάχων» στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, το Ισραήλ διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας «έναν πόλεμο ενάντια στην ύπαρξη των Παλαιστινίων», όπως κατήγγειλε σε σημερινή του ομιλία.

Ο Αμπάς έκανε επίσης λόγο για «έναν βάρβαρο πόλεμο» και «γενοκτονία», η οποία «διεξάγεται υπό το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας».

«Είναι ένας πόλεμος κατά της ύπαρξης των Παλαιστινίων, κατά της παλαιστινιακής εθνικής ταυτότητας, της ταυτότητας της γης και των κατοίκων της», τόνισε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος που έχει την έδρα του στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι κατήγγειλε ότι η ισραηλινή επιχείρηση στο αλ Σίφα «καταδεικνύει τη βαρβαρότητα την οποία επιτρέπει η σιωπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Καταγγέλλουμε τη σιωπή του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με αυτή τη βαρβαρότητα. Η σιωπή αυτή καλύπτει εγκλήματα πολέμου. Η σιωπή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε να δικαιολογηθεί. Το Συμβούλιο πρέπει να δράσει», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταγγέλλοντας «μια καταστροφή» στο νοσοκομείο.

Περίπου 2.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ανάμεσά τους ασθενείς, υγειονομικό προσωπικό και εκτοπισμένοι λόγω του πολέμου, βρίσκονται στο εσωτερικό του αλ Σίφα σε καταστροφικές συνθήκες, χωρίς νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο αυτό ως στρατιωτική βάση, κάτι που το παλαιστινιακό κίνημα διαψεύδει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.