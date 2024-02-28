Σε ετήσιο τσεκ-απ θα υποβληθεί σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποβληθεί στο ετήσιο, προγραμματισμένο τσεκ-απ του σε στρατιωτικό νοσοκομείο, στο Μέριλαντ.

«Πηγαίνω στο (στρατιωτικό νοσοκομείο) Γουόλτερ Ριντ για τις ιατρικές εξετάσεις μου» είπε στους δημοσιογράφους, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για την ικανότητά του να κυβερνά, λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Αυτό το τσεκ-απ θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα υποβληθεί ο 81χρονος Μπάιντεν πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα μια γραπτή περίληψη των αποτελεσμάτων της εξέτασης αργότερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.