Για πρώτη φορά, ο Μακρόν ανοιχτά υπέρ του νομοσχεδίου για την ευθανασία

Ο Εμανουέλ Μακρόν διατύπωσε σήμερα για πρώτη φορά ανοιχτά τη στήριξή του στη νέα νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ένας νόμος που θα επιτρέψει σε αυτό που ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλεσε «βοήθεια στον θάνατο» και δήλωσε ότι θέλει η κυβέρνησή του να υποβάλει τον Μάιο ένα προσχέδιο του νόμου αυτού στο κοινοβούλιο.

Γειτονικές χώρες της Γαλλίας, η Ελβετία, το Βέλγιο και η Ολλανδία έχουν υιοθετήσει νόμους που επιτρέπουν την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γαλλία δεν έχει προχωρήσει σε αυτή τη μεταρρύθμιση, εξαιτίας εν μέρει των πιέσεων της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο νόμος Claeys-Leonetti για την ευθανασία, που εγκρίθηκε το 2016, επιτρέπει τη βαθιά καταστολή αλλά μόνο για άτομα των οποίων η ιατρική πρόγνωση απειλείται βραχυπρόθεσμα.

Σε συνέντευξή του στην Liberation, ο Μακρόν διευκρίνισε ότι δεν θέλει να χαρακτηριστεί η νέα νομοθεσία ευθανασία ή υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά μάλλον «βοήθεια στον θάνατο».

«Ακριβολογώντας, ο νόμος δεν δημιουργεί ένα νέο δικαίωμα ούτε μια ελευθερία, αλλά χαράζει ένα μονοπάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα και που ανοίγει τη δυνατότητα να ζητηθεί βοήθεια στην ευθανασία κάτω από ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και μια ιατρική ομάδα θα αξιολογεί και θα διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για την απόφαση είναι ορθά.

Η νομοθεσία θα αφορά μόνο ενήλικες που είναι σε θέση να λάβουν την απόφαση και των οποίων η πρόγνωση ζωής απειλείται μεσοπρόθεσμα, όπως ο καρκίνος τελικού σταδίου, ανέφερε.

Τα μέλη της οικογένειας θα μπορούν επίσης να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στο έργο μιας ομάδας 184 Γάλλων πολιτών που ορίστηκαν τυχαία και συζήτησαν το θέμα.

Η ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της πέρυσι με το 76% των μελών της να δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ του δικαιώματος να επιτραπεί κάποια μορφή υποβοηθούμενη αυτοκτονίας, για όσους την επιθυμούν.

Η απόφαση να προχωρήσει η νομοθεσία αυτή την ευθανασία έρχεται μετά την κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση στο γαλλικό Σύνταγμα, μετά από μια συντριπτική υπερψήφιση από τους βουλευτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Μακρόν επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα του ως κοινωνικού μεταρρυθμιστή μόλις τρεις μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Το κόμμα του βρίσκεται πάνω από 10 μονάδες πίσω από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

