Για πρώτη φορά καταγράφεται σημαντική μείωση των φορέων του HIV στην Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική, η χώρα που αριθμεί τα περισσότερα κρούσματα HIV στον κόσμο, κατέγραψε για πρώτη φορά σημαντική μείωση των φορέων, σύμφωνα με μια έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Επιστημών (HSRC), ένα δημόσιο ινστιτούτο, σε δείγμα 76.000 προσώπων. Σύμφωνα με αυτήν, το ποσοστό των φορέων του ιού που προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) μειώθηκε κατά 1,3% μεταξύ 2017-22, από το 14% στο 12,7% του πληθυσμού. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2022 περίπου 7,8 εκατομμύρια Νοτιοαφρικανοόι, από τα 62 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, ήταν φορείς του HIV, ενώ το 2017, όταν διενεργήθηκε η προηγούμενη έρευνα, οι φορείς ανέρχονταν στα 7,9 εκατομμύρια.

Οι λόγοι της μείωσης είναι σύνθετοι, υπογράμμισε ο Χανγκελάνι Ζούμα, ο διευθυντής του HSRC και επικεφαλής της έρευνας.

Παρά τη μείωση του αριθμού των φορέων σε όλη τη χώρα, οι ανατολικές επαρχίες και ιδίως η περιοχή των Ζουλού εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο.

Ο Ζούμα σημείωσε επίσης ότι πλέον «οι φορείς ζουν περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες», χάρη στην αυξημένη πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία (ART), η οποία άλλαξε ριζικά τις προοπτικές για όσους έχουν προσβληθεί από τον HIV/AIDS.

Στη Νότια Αφρική πάντως καταγράφεται το ένα τρίτο όλων των κρουσμάτων της αφρικανικής ηπείρου και περισσότεροι από 85.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από AIDS.

Οι ερευνητές ανησυχούν για τον αυξημένο αριθμό γυναικών και νέων που έχουν προσβληθεί. «Ξέρουμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες μολύνουν νεότερες γυναίκες», είπε ο Τζον Μπλάντφορντ, ο διευθυντής, αρμόδιος για τη Νότια Αφρική, του Σχεδίου των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας σε χώρες του εξωτερικού για την αντιμετώπιση του AIDS (Pepfar), το οποίο έχει δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια για την καταπολέμηση της επιδημίας τα τελευταία 20 χρόνια. Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι οι νέες μολύνσεις συνδέονται με τη μειωμένη χρήση προφυλακτικών, ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την αποφυγή της μετάδοσης του AIDS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

