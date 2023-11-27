Κινητοποιήσεις στον οίκο Gucci: Οι εργαζόμενοι φοβούνται για τις εργασίες τους

Περίπου 40 εργαζόμενοι στο τμήμα design του Gucci, του εμβληματικού οίκου μόδας του γαλλικού ομίλου ειδών πολυτελείας Kering, έκαναν στάση εργασίας διάρκειας 4 ωρών σήμερα και διαδήλωσαν για τη μεταφορά τους από τη Ρώμη στο Μιλάνο, εκφράζοντας φόβους για «κεκαλυμμένες μαζικές απολύσεις».

«Ο Gucci κόβει αλλά δεν ράβει» ή «Στον Gucci, οι απολύσεις βρίσκονται στη μόδα» έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα της εταιρείας στη Ρώμη.

Ο διάσημος οίκος μόδας ανακοίνωσε τον Οκτώβριο τη μεταφορά στο Μιλάνο του τμήματος design, στο οποίο εντάσσεται η διεύθυνσή δημιουργικού, υποχρεώνοντας, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, 153 εργαζόμενους εκ των συνολικά 219 να μετακομίσουν στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας υπό συνθήκες, που δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές.

«Το γραφείο design είναι η καρδιά του Gucci, όπου εργάζονται οι σχεδιαστές και μόδιστροι, εδώ γεννιούνται όλες οι συλλογές. Πρόκειται για την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση στην ιστορία του», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τσιάρα Τζιανότι, συνδικαλιστική εκπρόσωπος του οίκου.

Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι στο γραφείο design του Gucci συμμετείχαν πριν από μία εβδομάδα σε κινητοποίηση που οργάνωσαν οι συνδικαλιστικές ενώσεις CGIL και UIL.

«Η Kering θέλει να επωφεληθεί από αυτήν την αναδιάρθρωση για να μειώσει το προσωπικό και να οδηγήσει στην πόρτα της εξόδου εργαζόμενους που βλέπουν να τους προτείνονται μη ικανοποιητικές συνθήκες, καθώς δεν μπορούν να φύγουν από τη Ρώμη, διότι εκεί ζουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους», επισήμανε η Τζιανότι.

Τις κατηγορίες αυτές απορρίπτει ο Gucci: «Έχοντας ανακοινωθεί στα συνδικάτα στις αρχές Οκτωβρίου», αυτή η μεταφορά «δεν προβλέπει καμία μείωση προσωπικού» και «θα εφαρμοστεί με πλήρη σεβασμό στους ισχύοντες κανόνες», διαβεβαιώνει η εταιρεία σε ένα σημείωμα.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί στον μέγιστο βαθμό η μεταφορά όλων των εργαζομένων, τους οποίους αφορά (η απόφαση), η εταιρεία προέβλεψε μια σειρά μέτρων, τόσο οικονομικών όσο και στήριξης, πιο ευνοϊκών σε σύγκριση με εκείνα που προβλέπει η συλλογική σύμβαση», συνεχίζει ο Gucci.

Την ώρα που οι 153 εργαζόμενοι πρέπει να μεταφερθούν στο Μιλάνο έως τον Μάρτιο, η τύχη των άλλων 66 που θα παραμείνουν προς το παρόν στη Ρώμη «είναι αβέβαιη», σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές ενώσεις.

«Διεκδικούμε τις ίδιες συνθήκες για όλους στο πλαίσιο της μεταφοράς στο Μιλάνο ή μια μετεγκατάσταση σε άλλες επιχειρήσεις της Kering στη Ρώμη ή τη Φλωρεντία», είπε η Τσιάρα Τζιανότι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

