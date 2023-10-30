Να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα εισέλθει στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, προσπαθεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι όπως ο ίδιος επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ακόμη και όταν η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν διασυνοριακά πυρά.

Ο Νατζίμπ Μικάτι ανέφερε ότι φοβάται μια κλιμάκωση, καθώς η αυξανόμενη ένταση στα σύνορα προκαλεί ανησυχίες ότι το ισχυρό κίνημα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο με το Ισραήλ.

«Κάνω το καθήκον μου να εμποδίσω τον Λίβανο να μπει στον πόλεμο», λέει ο Μικάτι. «Ο Λίβανος βρίσκεται στο μάτι της καταιγίδας», προσθέτει.

Ο Μικάτι, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, λέει ότι δεν έχει «σαφή απάντηση» για το αν ο πόλεμος εξαπλωθεί προσθέτοντας ότι «εξαρτάται από τις περιφερειακές εξελίξεις».

«Προς το παρόν η Χεζμπολάχ έχει διαχειριστεί την κατάσταση ορθολογικά και σοφά, και οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν παραμείνει περιορισμένοι σε ορισμένα όρια», ισχυρίζεται ο Μικάτι. «Αλλά την ίδια στιγμή νιώθω ότι δεν μπορώ να καθησυχάσω τους Λιβανέζους» γιατί η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται.

