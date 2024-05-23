Ο κατηγορούμενος ως δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι προέβη στην εγκληματική αυτή ενέργεια λόγω διαφωνιών που είχε με την κυβερνητική πολιτική, ισχυριζόμενος ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό και ότι μετάνιωσε για την πράξη του, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Φίτσο δέχθηκε τέσσερις σφαίρες την περασμένη εβδομάδα την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του, μετά μια κυβερνητική συνάντηση στη Χάντλοβα, πόλη στην κεντρική Σλοβακία.

Έχει υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις σε νοσοκομείο της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η κατάστασή του είναι «σοβαρή αλλά σταθερή» ανέφερε σήμερα η διοίκηση του νοσοκομείου.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Γιουράι Σίντουλα, ηλικίας 71 ετών, συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση από τους φρουρούς ασφαλείας του Φίτσο. Το Σάββατο, δικαστήριο τον προφυλάκισε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.

«Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης», σύμφωνα με το έγγραφο που συντάχθηκε από τον δικαστή Ρομάν Πουτσόβσκι το Σάββατο.

Το έγγραφο εστάλη μέσω email στο Γαλλικό Πρακτορείο από μια εκπρόσωπο του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου στο Πέζινοκ, βορειοανατολικά της Μπρατισλάβα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκε ο δράστης εμφανίστηκε το Σάββατο.

Ο δράστης επικρίνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Φίτσο για την κατάργηση της ειδικής εισαγγελίας, τις επιθέσεις στα μέσα ενημέρωσης, τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την πολιτική της έναντι της ΕΕ.

Ο άνδρας «είπε επανειλημμένα ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον xxxxxxx, αλλά ότι ήθελε να τον τραυματίσει και να βλάψει την υγεία του, ότι στόχευσε με το όπλο του στο κάτω μέρος του κορμού και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, τον χτύπησε στο κάτω μέρος του κορμού», έγραψε ο δικαστής.

«Συνειδητοποιεί ότι ενήργησε με εντελώς απαράδεκτο τρόπο, και ότι δεν έπρεπε να τραυματίσει το θύμα. 'Επρεπε να του είχε δώσει το βιβλίο που είχε ετοιμάσει γι' αυτόν», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο άνδρας μετάνιωσε για την πράξη του και θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

