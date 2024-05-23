Και σε αυτό το ταξίδι βέβαια είχε τις αναποδιές που το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει η Ιωάννα Τούνη πολύ συχνά στις εξορμήσεις της. Φτάνοντας στον πρώτο τους σταθμό, το Σικάγο, ανακάλυψαν ότι είχε χαθεί το καρότσι του παιδιού και καθώς ο Πάρης δεν είναι σε ηλικία που να κάνει τέτοια ταξίδια και μετακινήσεις χωρίς «όχημα» και η ίδια δεν είχε χρόνο να περιμένει να το βρουν και να το στείλουν, αναγκάστηκε να αγοράσει καινούργιο.

Δεν πτοήθηκε όμως, όπως δεν πτοήθηκε όταν κατάλαβε πως ενώ η ίδια νόμιζε πως πάνε στο Los Angeles -έτσι της είχε πει ο κολλητός- τελικά ανακάλυψε πως πάνε στο Las Vegas. Μεταξύ μας, καλύτερα. Σίγουρα το απίθανο show που παρακολούθησε δε θα το έβλεπε αλλού.

Κάθε μέρα φυσικά η πετυχημένη influencer και επιχειρηματίας που έγινε γνωστή από το My Style Rocks , επικοινωνεί με τον αγαπημένο της και μπαμπά του Πάρη, Δημήτρη Αλεξάνδρου ο οποίος αυτή τη φορά λόγω των τηλεοπτικών του υποχρεώσεων στην εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στο ταξίδι.

Τρολάροντας τον συχνά πυκνά, σήμερα αποφάσισε να δείξει τις εμφανέστατες γρατζουνιές που είχε στο στέρνο της πάνω ακριβώς από το στήθος της. Με μια λεζάντα που τα έλεγε όλα: «Μωρό μου, ο γιος σου» και μετά φιλάκια και καρδούλες. Σου λέει, δεν χρωστάει κανείς καλό λόγο σε κανέναν κάτσε μην με πιάσουν πάλι στο στόμα τους. Και αμέσως μετά έδειξε και πώς της έκανε ο Πάρης τις γρατζουνιές αυτές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους στην πισίνα του υπερλούξ ξενοδοχείου που μένουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.