Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με την οποία ζητούν τη δημιουργία μίας κοινής ασπίδας για την αεράμυνα της Ευρώπης, με κοινοτική χρηματοδότηση, απέστειλαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ομόλογός του της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, οι δύο ηγέτες ζητούν το θέμα να τεθεί προς συζήτηση στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένο να λάβει χώρα στις 27-28 Ιουνίου.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, που είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία στις ευρωεκλογές του επόμενου μήνα, φάνηκε να ενστερνίζεται την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ντόναλντ Τουσκ, σημειώνοντας σε ανάρτησή της στο X: «Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την άμυνά μας. Χρειαζόμαστε λιγότερο κατακερματισμό και περισσότερα κοινά projects, όπως μία αντιαεροπορική αμυντική ασπίδα που προτείνουν ο @kmitsotakis και ο @donaldtusk».

Στην επιστολή τους, οι δύο πρωθυπουργοί προτείνουν η ασπίδα να προστατεύει την Ευρώπη από εχθρικά αεροσκάφη, πυραύλους και drones, ενώ τονίζουν ότι η έγκριση ενός τέτοιου έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έστελνε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την αποφασιστικότητα της Γηραιάς Ηπείρου να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ελλάδα και Πολωνία είναι, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα μέλη του NATO που πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ τους το 2023.

Οι δύο ηγέτες επισημαίνουν επίσης, πάντα σύμφωνα με το Bloomberg, πως η κατασκευή μίας κοινής ασπίδας θα λειτουργούσε καταλυτικά υπέρ της αναβάθμισης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, δρομολογώντας παράλληλα μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα στηρίζει κι άλλες κοινές πρωτοβουλίες, όπως η πιθανή έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων για αμυντικές δαπάνες ή η σύσταση ενός κοινοτικού ταμείου για τη χρηματοδότηση εξοπλιστικών προμηθειών.

Όπως αναφέρει το τηλεγράφημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε το ζήτημα της ασπίδας -που ο ίδιος έχει παρομοιάσει σε πρόσφατες δηλώσεις του με το ισραηλινό αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα Iron Dome που χρησιμοποιεί το Ισραήλ- όταν συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία τον Απρίλιο.

Πηγή: skai.gr

