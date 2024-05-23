Δύο θάνατοι από Covid, 6 διασωληνωμενοι και 117 εισαγωγές την εβδομάδα που μας πέρασε

Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η θετικότητα για covid-19 και γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού για το διάστημα 13-19 Μαΐου. Ειδικότερα:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παραμένει χαμηλή.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 117. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 81 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 636.

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 2 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 13.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 6.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 2. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 4 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 56.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1 .

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε πτώση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 3 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν, αύξηση σε 4 και σταθεροποίηση σε μία.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) μειώθηκε στο 10% (εποχικό όριο έναρξης/λήξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC).

Στα δείγματα του δικτύου SARI η θετικότητα παρουσίασε αύξηση.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευτεί 144 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 70 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

