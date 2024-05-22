Βίντεο που αναπαριστά πέντε κοπέλες, μέλη των IDF, που απήχθησαν από τη βάση Ναχάλ Οζ στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου πρόκειται να δημοσιεύσει το απόγευμα της Τετάρτης το Ισραήλ.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τις κάμερες σώματος των τρομοκρατών της Χαμάς έχει διάρκεια 3:10 λεπτά.

Αρχικά οι νεαρές όμηροι ήταν επτά, ωστόσο η Όρι Μέγκεντις διεσώθη από τους IDF, η Νόα Μαρτσιάνο βρέθηκε νεκρή στη Γάζα, ενώ οι υπόλοιπες πέντε βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση ομηρίας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα!»

«Κάθε νέα μαρτυρία για το τι συνέβη στους ομήρους αντανακλά την ίδια τραγική αλήθεια. Πρέπει να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι τώρα» δήλωσαν εκπρόσωποι των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη Χαμάς.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί μια πραγματικότητα όπου οι πολίτες του αισθάνονται συνεχώς ότι απειλείται η ζωή τους και υποφέρουν από αδυσώπητο φόβο και άγχος. Κάθε μέρα που περνά, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να φέρεις τους ομήρους πίσω στο σπίτι – τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους δολοφονημένους για σωστή ταφή. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει άλλη στιγμή, πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα!», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

