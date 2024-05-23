Μήνυμα στην ηγεσία των Σκοπίων να επιδείξει τη δέουσα σοβαρότητα ως προς τη συμμόρφωση της με τη Συμφωνία των Πρεσπών εξέπεμψε σε συνέντευξη, που παρεχώρησε νωρίτερα το πρωί στον ραδιοσταθμό SBS στην Αυστραλία και το δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Λογοθέτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ξεκαθάρισε πως η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να είναι η επισπεύδουσα ως προς την κύρωση των μνημονίων, που απορρέουν από τη συμφωνία. Ο κ. Μαρινάκης εξήρε τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024 - 2027 με βασικούς άξονες την ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο, καθώς και την αξιοποίηση της Ομογένειας για την ανάδειξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι και με την καθιέρωση της σημαντικής μεταρρύθμισης της επιστολικής ψήφου η κυβέρνηση στοχεύει αφ ενός στη διευκόλυνση των ομογενών μας ως προς την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και αφ ετέρου στην ενίσχυση της συμμετοχής.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το κυβερνών κόμμα επιθυμεί μέσω της Ευρωκάλπης να επαναβεβαιωθεί η πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στον ραδιοσταθμό SBS στην Αυστραλία και το δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Λογοθέτη

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όπως προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας, κ. Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καλημέρα, καλησπέρα και σε σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να μεταφέρω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες στην Αυστραλία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βεβαίως. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ακουγόμαστε παναυστραλιανά. Είναι η δημόσια ραδιοφωνία της SBS, η οποία ακούγεται…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι πολύ συγκινητικό κάθε φορά και για εμένα, που έχω την δυνατότητα να απευθύνομαι σε συμπολίτες μας εκτός Ελλάδος. Έχουμε κι εμείς ανθρώπους δικούς μας, φίλους μας, οι οποίοι είτε πολλά χρόνια παλιότερα, είτε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης έφυγαν από τη χώρα και κάθε φορά που αναλογιζόμαστε τη δύναμη του ελληνισμού, παίρνουμε δύναμη. Παίρνουμε δύναμη και από τους ανθρώπους, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα μας και μεγαλούργησαν, άντεξαν, κατάφεραν πολλά. Και κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς, καταλαβαίνουμε πόσα πολλά μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει βήματα στο να φέρει πιο κοντά την ομογένεια, να την κάνει πιο ενεργά εμπλεκόμενη στα πολιτικά. Με την επιστολική ψήφο θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα, αλλά θα ήθελα, κ. Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με τα εθνικά θέματα, καθώς οι νεοεκλεγέντες πολιτικοί στη Βόρεια Μακεδονία φαίνεται να επιμένουν με τις προκλητικές δηλώσεις. Ο αρχηγός του VMRO και εν δυνάμει Πρωθυπουργός, καθώς δεν έχει ακόμη ορκιστεί ακόμη η καινούρια Κυβέρνηση, σε πρόσφατες δηλώσεις είχε ρίξει και το γάντι στην Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω: Είναι αυτό κάτι το οποίο εξετάζει η Κυβέρνηση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η ιστορία ξεκινάει από το 2019, όταν η τότε Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη Συμφωνία των Πρεσπών προς ψήφιση στη Βουλή. Ο τότε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την αντίθεση της Ν.Δ. με τη Συμφωνία αυτή. Η αντίθεση αυτή μετετράπη σε αρνητική ψήφο στη Βουλή και, μάλιστα, να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους ακροατές μας ότι είχαμε καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της τότε Κυβέρνησης για να αποτρέψουμε την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τη θεωρούσαμε και τη θεωρούμε μια κακή συμφωνία, όμως, επειδή εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές και δεν προσπαθούμε να κερδίσουμε πρόσκαιρα ψήφους προεκλογικά -αναφέρομαι στο 2019- και στη συνέχεια να μην μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτά τα οποία λέμε, και θέλουμε να συνάδουν τα λόγια και οι πράξεις μας, είχαμε προειδοποιήσει ότι εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί η συμφωνία αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστεί από την όποια επόμενη κυβέρνηση, ακόμα και σε περίπτωση που ήμασταν εμείς, όπως και έγινε τελικά. Όπως και συνέβη με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, άρα είχαμε προειδοποιήσει ότι η συμφωνία αυτή, αν και κακή, αν και μας έβρισκε αντίθετους, αν και την καταψηφίσαμε, έπρεπε να εφαρμοστεί. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι αποτυπωμένα, έχουν μείνει στο χρόνο και όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να παραποιήσουν την πραγματικότητα και την ιστορία, δεν αλλοιώνονται και δεν παραχαράσσονται. Από εκεί και πέρα, η ελληνική Κυβέρνηση ακολουθεί μία στρατηγική και στην εξωτερική πολιτική, που θέλουμε πάντοτε να είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, βλέποντας ότι οι γείτονες μας, ενόψει και των εκλογών που είχαν, δεν είναι δεδομένο ότι θα σεβαστούν, ακόμη και το βασικό σημείο αυτής της συμφωνίας, που είναι η ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας, erga omnes, εμείς δεν θέλαμε να είμαστε επισπεύδοντες και βιαστικοί με το να ψηφίσουμε όλα τα μνημόνια που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, ακριβώς γιατί υπήρχε ο κίνδυνος, όπως και τελικά επιβεβαιωθήκαμε και δικαιωθήκαμε με την στρατηγική επιλογή μας, να φτάσουμε σε ένα σημείο που η άλλη πλευρά να μη σέβεται ούτε τα βασικά, ούτε αυτό που λέμε την πρώτη σελίδα ενός βιβλίου και εμείς να έχουμε πάει να διαβάσουμε όλο το βιβλίο. Σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή, να ήμασταν στο σημείο η Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και ο Πρόεδρος του VMRO και κατά τα φαινόμενα Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας να μην δέχονται το πώς λέγεται το κράτος τους, να μην αναγνωρίζουν το βασικό σημείο μιας συμφωνίας και εμείς να είχαμε ψηφίσει τα πάντα, και τα τρία μνημόνια, ένα εκ των οποίων, για να καταλάβουμε για τι συζητάμε, αναφέρεται και στην ευρωπαϊκή ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή, να απωλέσουμε κάθε διαπραγματευτικό μας όπλο. Εμείς τι λέμε; Υπάρχει μια συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί, έχει ψηφιστεί και δεσμεύει τα δύο κράτη. Πρέπει να δείξουν τη δέουσα σοβαρότητα, να τη σεβαστούν, ακόμη κι αν εμείς είχαμε εκφράσει τις αντιθέσεις μας και, από εκεί και πέρα, εμείς εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε αρχικά τις εξελίξεις και να κάνουμε τα δέοντα. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, είναι προφανές ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε την άλλη πλευρά, χωρίς να ασκήσουμε οτιδήποτε προβλέπεται. Αλλά, προσέξτε, εμείς δεν θέλουμε να καλλιεργούμε αυταπάτες, εμείς δεν θέλουμε να λαϊκίσουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε πρόσκαιρα ψήφους. Σεβόμαστε τη συνέχεια των κρατών, σεβόμαστε μια κυρωθείσα συμφωνία, την οποία εμείς είχαμε καταψηφίσει, αλλά δεν πρόκειται να είμαστε περισσότερο πρόθυμοι και επισπεύδοντες απ' ότι η άλλη πλευρά.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπάρχει ένα εξαιρετικής σημασίας για την Κυβέρνηση και για τους Έλληνες της Ομογένειας σχέδιο, το στρατηγικό σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και σύγχρονο σχέδιο πολιτικής για τους απόδημους Έλληνες. Και επί της ουσίας αποτυπώνει και το όραμα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σχέση των Ελλήνων του εξωτερικού με το μητροπολιτικό Κέντρο. Βασικές επιδιώξεις είναι η ουσιαστική αμφίδρομη και αναβαθμισμένη κοινωνία με την ελληνική διασπορά, η ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο και βέβαια η αξιοποίηση της Ομογένειας για την ανάδειξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Έχουμε έξι στρατηγικούς στόχους, ένας εκ των οποίων είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε διαπιστώσει και εμείς την ανάγκη για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιδιώκει να προσαρμόσει και να μετασχηματίσει ψηφιακά τον μηχανισμό του, αξιοποιώντας μάλιστα μέχρι και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να μειωθούν οι χρόνοι δραστικά κιόλας, ανταπόκρισης των αιτημάτων των Ομογενών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των προξενικών υπηρεσιών. Και επίσης, μέσω της μείωσης της ανάγκης για αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις Προξενικές Αρχές, να επιτευχθεί ουσιαστικά αποσυμφόρηση και εξοικονόμηση των πόρων. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος και με εσάς και με τους συμπολίτες μας που μας ακούν, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για τα ψηφιακά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργήσαμε ήδη ενότητα για τους Απόδημους Έλληνες στον ιστότοπο του Gov, το «Gov.gr», ώστε να είναι συγκεντρωμένες και εύκολα προσβάσιμες όλες οι υπηρεσίες που τους αφορούν.

Επίσης, στον ιστότοπο «Gov.gr» προστέθηκε και λειτουργεί ο πολύγλωσσος ψηφιακός βοηθός, το «myAigov», ο οποίος «συνομιλεί» με τους πολίτες σε 25 γλώσσες, βοηθώντας τους να εντοπίσουν, με τρόπο απλό και φιλικό, υπηρεσίες που τους αφορούν και να τις αναζητήσουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Και ήδη, εδώ και δύο χρόνια, έχει ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των Πρεσβειών και των Προξενείων μας η υπηρεσίας «Εικονικός Βοηθός», είναι το «Virtual Assistant» που με χρήση τεχνητής νοημοσύνης απαντά γραπτά σε ερωτήσεις πολιτών σε 19 γλώσσες αναλόγως της χώρας, αυτό είναι 24/7, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω και των διαφορών ώρας που υπάρχουν. Και παράλληλα, στις προξενικές μας Αρχές στην Αυστραλία και παντού στον κόσμο παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης. Και αυτό είναι σημαντικό, «myConsul live» για μια σειρά αιτημάτων. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες και γι΄ αυτό και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ρεαλιστικές, οι οποίες είναι μετρήσιμες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να τις δει, είναι χειροπιαστές, δεν είναι λόγια.

Υπάρχει μέριμνα και για το ζήτημα του προσωπικού. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Όμως, επειδή είμαστε πλέον στο 2024, στην Ελλάδα συντελέστηκε μια μίνι, ίσως και μεγάλη, ψηφιακή επανάσταση τα προηγούμενα χρόνια, η οποία προφανώς θα έχει και μια επίδραση και έχει ήδη επίδραση και στους κατοίκους του εξωτερικού.

Υπάρχει και ένα αίτημα για τους εκπαιδευτικούς, επίσης, στο Υπουργείο Παιδείας. Μας έχει ενημερώσει ότι έχει μεριμνήσει. Οι αποσπάσεις, φέτος, θα γίνουν γρηγορότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αρχές Ιουνίου, μάλιστα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος. Δηλαδή, κοιτάμε και το ζήτημα, όχι μόνο σε επίπεδο Προξενείων, συνολικά όπου χρειάζεται να παρέμβουμε για να λύσουμε τα ζητήματα της Ομογένειας.

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Περιμένουμε περισσότερες ανακοινώσεις, προφανώς, μέσα στους επόμενους μήνες, θεωρώ. Γιατί εγώ, για να σας μιλήσω -ενημερώθηκα για κάποιες επιμέρους πτυχές- οπότε αυτό σημαίνει ότι εκπονείται. Μέρος του σχεδίου, υλοποιείται. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι οριζόντια. Αφορούν και την εκπαιδευτική πολιτική, αφορούν και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτή είναι η έννοια ενός εθνικού σχεδίου. Δηλαδή, να απλώνεται σε πολλά επιμέρους Υπουργεία και πολλές επιμέρους Υπηρεσίες. Αλλά νομίζω ότι -θα το μεταφέρω κιόλας- είναι μια καλή σκέψη, ίσως να γίνει και μια πιο εμπεριστατωμένη εκ νέου παρουσίαση.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

Εκ φύσεως -δυστυχώς θα πω εγώ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και προσπαθούμε με πράξεις να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο- οι ευρωεκλογές έχουν πολύ μεγαλύτερη αποχή από τότε που διενεργήθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα, έχουμε και έναν επιπλέον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε στις προσεχείς ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου του 2024, ότι είναι οι πρώτες ευρωεκλογές μετά το 2009, που στη χώρα μας λαμβάνουν χώρα, χωρίς ταυτόχρονα διενέργεια αυτοδιοικητικών εκλογών. Το 2014 και το 2019 είχαμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έναν επιπλέον λόγο κινητοποίησης. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να θυμίσω ότι η Κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη στην προηγούμενη τετραετία που έβαλε το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών και είχε, μάλιστα, βάλει στο τραπέζι μια για μένα διαχρονική και απίστευτη αδικία, που ήταν, ένας Έλληνας πολίτης, αν είχε την οικονομική δυνατότητα ή τον χρόνο να ταξιδέψει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου στην Ελλάδα, τότε μόνο να μπορεί να ψηφίσει.

Και θέλω να καταλήξω στη συνέπεια λόγων και έργων. Και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Πρώτο βήμα, λοιπόν, γιατί έπρεπε να περάσουμε και τους περιορισμούς των 200 εδρών -θα μου επιτρέψετε την αδόκιμη έκφραση «κουτσά»- το περάσαμε στην πρώτη τετραετία. Είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Ήρθαμε, λοιπόν, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής θητείας, πριν από περίπου ένα χρόνο και προτείναμε την άρση των περιορισμών, για να μπορούν να ψηφίσουν οι Απόδημοι από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς περιορισμούς. Όπως θα ψήφιζαν αν έρχονταν στην Ελλάδα, έτσι θα ψήφιζαν και αν ψήφιζαν από τον τόπο διαμονής τους. Αυτό είχε κάποια θετικά. Όμως, όπως παρατηρήθηκε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, επειδή για να στηθεί ένα εκλογικό κέντρο απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός εκλογέων, αναγκάστηκαν πολλοί Απόδημοι να ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα πολλές φορές. Δηλαδή, αποστάσεις που δεν καλύπτονται ούτε σε μια μέρα. Δηλαδή, χρειάστηκε να πάρουν πλοία και αεροπλάνα για να πάνε να ψηφίσουν. Πρακτικά, δηλαδή, ενδεχομένως να τους συνέφερε, σε κάποιες περιπτώσεις ευρωπαίων πολιτών, να έρθουν στην Ελλάδα. Εμείς, λοιπόν, εκεί, επειδή θέλουμε να περνάμε από τα λόγια στα έργα, εισηγηθήκαμε την επιστολική ψήφο για αρχή στις ευρωεκλογές, γιατί είχε άμεση εφαρμογή και δεν απαιτείτο αυξημένη πλειοψηφία. Γιατί ωραία τα λόγια, ωραία το «εκπροσωπώ τους Ομογενείς», ωραία το «είμαι ένας από εσάς». Η Ν.Δ. βρέθηκε μόνη της στη Βουλή. Και ευτυχώς έχουμε την πλειοψηφία στο ελληνικό Κοινοβούλιο και πέρασε η επιστολική ψήφος. Να επισημάνουμε, όμως, γιατί εκλογές έχουμε και πρέπει να μιλάμε με πράξεις, ότι ουδείς άλλος υπερψήφισε την επιστολική ψήφο.

Πάμε στο δια ταύτα, λοιπόν. Καταρχάς, είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί σε πάνω από 80 χώρες θα ψηφίσουν Έλληνες Απόδημοι, Ομογενείς, που δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν λόγω των γεωγραφικών αποστάσεων με το προηγούμενο καθεστώς. 'Αρα, έστω και ένας -και εδώ δεν μιλάμε για έναν, μιλάμε για πολλούς παραπάνω συμπολίτες μας- να ψηφίσει, ενώ δεν θα μπορούσε να ψηφίσει, αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη Δημοκρατία μας.

Δεύτερον, ναι, είναι 50.000 από τους 200.000 συνολικά, αλλά να σας θυμίσω ότι αυτός ο αριθμός είναι κάτι παραπάνω από διπλάσιος από αυτούς που στο τέλος της ημέρας ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ενώ είχαν γραφτεί περισσότεροι ψήφισαν λιγότεροι, ακριβώς γιατί στο τέλος της ημέρας δεν δημιουργήθηκαν εκλογικά κέντρα, λόγω του απαιτούμενου αριθμού που απαιτείτο και δεν ψήφισαν. Τώρα, λοιπόν, θεωρώ, αισιοδοξώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ενεγράφη με επιστολική ψήφο στο εξωτερικό και επειδή είναι απλή, απλούστατη η διαδικασία, αρκεί να θυμηθούμε τις ημερομηνίες που λέει, ανάλογα με τη χώρα που είμαστε, ότι πρέπει να στείλουμε το αργότερο τον φάκελο για να μην χάσουμε τις προθεσμίες -αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στους ακροατές και σε όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο- τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πιθανότατα, εγώ δεν λέω και οι 50.000, μακάρι και οι 50.000, αλλά σίγουρα η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. 'Αρα, μπορεί να μιλάμε για διπλασιασμό, ίσως και παραπάνω από διπλασιασμό στη συμμετοχή. Και το ξαναλέω, μη το ξεχνάμε. Θα το φέρουμε και στις βουλευτικές, μην έχετε καμία αμφιβολία.

Όσον αφορά τις 200 ψήφους που χρειάζονται, εδώ τώρα πρέπει, έστω και για μια φορά, η Αντιπολίτευση να σταθεί αντάξια των περιστάσεων. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω τη στάση τους. Εμείς έχουμε 158 έδρες. Αυτές έχουμε, αυτές μας έδωσαν με την ψήφο τους, αναλογικά στη Βουλή, οι Έλληνες πολίτες. Χρειάζονται 200 ψήφοι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία. Θα που πείτε ούτε στις ευρωεκλογές υπήρχε, αλλά καταψήφισαν. Εδώ τώρα θα έχουμε και μια διαδικασία, η οποία βλέπουμε να εφαρμόζεται, να λειτουργεί, να αποτυπώνεται. Εμείς θα έρθουμε, λοιπόν και θα επαναφέρουμε την τροπολογία αυτή για τις εθνικές εκλογές, για τους Ομογενείς σίγουρα. Γιατί για τους εκλογείς του εσωτερικού χρειάζεται και μια συνταγματική μελέτη, τέλος πάντων, για να λυθούν κάποιες εκκρεμότητες. Αυτό θα το δούμε. Αλλά είναι δεδομένο, είναι δέσμευση προσωπική του Πρωθυπουργού, σε συνέχεια των προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, ότι θα επεκτείνουμε, θα προτείνουμε να επεκταθεί, ελπίζουμε να πάρουμε την αυξημένη πλειοψηφία, και ελπίζω και στις βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η Ν.Δ. πήρε μια πολύ ισχυρή εντολή στις εκλογές του 2023. Και αυτό το 41% που ειρωνεύεται η Αντιπολίτευση, δεν είναι ούτε αλαζονικό, ούτε λευκή επιταγή. Είναι μια τιμητική αποτύπωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εκλογές θα έχουμε το 2027. Στον πρώτο χρόνο αυτής της τετραετίας κάναμε ρήξεις και τομές που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες. Μη κρατικά πανεπιστήμια, φορολογικό νομοσχέδιο, δικαστικός χάρτης, οικονομικό νομοσχέδιο, για πρώτη φορά αυξήσεις μισθών στο δημόσιο και συντάξεων μετά από 15 χρόνια. Αλλά και δύσκολα νομοσχέδια, τα οποία ήθελαν αυτή τη λαϊκή εντολή που είχαν. Εμείς τι θέλουμε; Τα υπόλοιπα τρία χρόνια να κάνουμε ακόμη περισσότερες τέτοιες τομές και να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας. Χθες, βγήκε μια συγκλονιστική είδηση, καλή για τη χώρα μας, ότι είχαμε δημιουργία θέσεων εργασίας ρεκόρ από το 2011. Εμείς τι θέλουμε; Δεν θέλουμε ένα αποτέλεσμα «μέτριο» στις ευρωεκλογές να δώσει επιχειρήματα στην Αντιπολίτευση, η οποία το μόνο της «πρόγραμμα» είναι να πέσει η Κυβέρνηση, σε κάθε μεγάλο νομοσχέδιο, σε κάθε μεγάλη αλλαγή να λέει «α, δεν έχετε νομιμοποιήση», «α, τι επιστολική ψήφο θέλετε να περάσετε», «δεν έχετε νομιμοποίηση». Εμείς τι ζητάμε; Αποτύπωση σταθερότητας, που δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει περαιτέρω πρόοδο.

