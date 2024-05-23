Του Γιάννη Ανυφαντή

Άγρια αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στα κοινοβουλευτικά έδρανα, με αφορμή το δηκτικό σχόλιο της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας στο Tik – Tok του πρωθυπουργού.

«Κάνετε πλάκα στο tik tok και έρχεστε να παραστήσετε ότι κάτι κάνετε για την ακρίβεια», δήλωσε η κα Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να απαντά: «Μένω έκπληκτος γιατί αν θυμάμαι καλά για να εκλεγείτε στη Βουλή κάνατε βιντεάκια με καρδούλες και χαρούλες. Εκεί δεν μιλάγατε για αυτούς που δεν έχουν να φάνε κάτι καρδούλες κάνατε. Μέχρι και ο Κουτσούμπας έκανε καρδούλα και σας ειρωνεύθηκε. Αφήστε υποκρισίες γιατί δεν κάνουν στη βουλή». «Είστε ο ορισμός του bullying. Όχι ματ πρέπει να φέρουν, και ειδικές δυνάμεις για να γλιτώσουν από εσάς», πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας.

«Κ. Γεωργιάδης, άθελα σας ή ηθελημένα συνομολογήσατε γιατί με αποφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να γλιτώσει από μένα. Τις ειδικές δυνάμεις πρέπει να στείλει κανείς για να γλιτώσει από τη Ζωή . Αυτές τις εισηγήσεις κάνετε; να του πείτε και τις ειδικές δυνάμεις και αλεξιπτωτιστές και ότι άλλο κατεβάσει η κούτρα σας... όποιον και να στείλει από μένα δεν γλιτώσετε! Θα είμαι εδώ, παρούσα», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό Υγείας, να καυτηριάζει την πρακτική της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να μετράει πόσοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται στην αίθουσα: «Το όνειρό της ήταν να γίνει θαλαμοφύλακας σε στρατόπεδο και κάθε φορά μετράει πόσοι είναι μέσα. Ή θαλαμοφύλακας ήθελε να γίνει ή απουσιολόγος».

