Όλα έτοιμα για την αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα!

Όπως αποκάλυψε η ισπανική «As», οι «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ για αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, αντικαθιστώντας τον Τσάβι!

🚨 ¡El Barça cierra a Hansi Flick!



🤝El Barcelona, tras el viaje relámpago este miércoles de Deco y Krkic a Londres, habría atado el relevo de Xavi



Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, μαζί μερικούς ακόμα ανθρώπους του συλλόγου συναντήθηκαν με τον Γερμανό τεχνικό και τον ατζέντη του στο Λονδίνο, φτάνοντας τελικά σε συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Πλέον, το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί το deal είναι η λύση της συνεργασίας με τον Τσάβι, ο οποίος πριν από σχεδόν έναν μήνα είχε ανακοινώσει ότι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Ο Φλικ είναι άνεργος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αποχώρησε από την εθνική Γερμανίας, ενώ νωρίτερα (2019-2021) ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του ιστορικού treble!

