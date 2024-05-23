Λογαριασμός
As: «Έφτασε σε συμφωνία με τον Φλικ η Μπαρτσελόνα»!

Στο πρόσωπο του Χάνσι Φλικ φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο προπονητής της Μπαρτσελόνα, με την ισπανική As, να αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία  

Flick

Όλα έτοιμα για την αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα!

Όπως αποκάλυψε η ισπανική «As», οι «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Χάνσι Φλικ για αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, αντικαθιστώντας τον Τσάβι!


Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, μαζί μερικούς ακόμα ανθρώπους του συλλόγου συναντήθηκαν με τον Γερμανό τεχνικό και τον ατζέντη του στο Λονδίνο, φτάνοντας τελικά σε συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Πλέον, το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί το deal είναι η λύση της συνεργασίας με τον Τσάβι, ο οποίος πριν από σχεδόν έναν μήνα είχε ανακοινώσει ότι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Ο Φλικ είναι άνεργος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν αποχώρησε από την εθνική Γερμανίας, ενώ νωρίτερα (2019-2021) ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του ιστορικού treble!

Πηγή: sport-fm.gr

