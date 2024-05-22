Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα νότια προάστια όταν ένας ηλικιωμένος ο οποίος νωρίτερα είχε κλέψει… ούτε ένα ούτε δυο αλλά 8 μπουκάλια λαδιού έγινε αντιληπτός από τους υπαλλήλους του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μετά από κυνηγητό.

Ακολούθησαν στιγμές απείρου κάλλους μπροστά στα μάτια περαστικών που εμβρόντητοι παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα αλλά κυρίως τον κλέφτη που προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη - καθώς αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία -, προφασίστηκε λιποθυμία και κυριολεκτικά «σωριάστηκε» στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που τον έπιασαν:

Μάλιστα όταν αντιλήφθηκε πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη σύλληψη του, φώναζε πως θέλει να πληρώσει τα μπουκάλια με το ελαιόλαδο ενώ στις ερωτήσεις των υπαλλήλων του καταστήματος οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τον λόγο που κυριολεκτικά ξάφρισε το κατάστημα δεν απαντούσε τίποτα.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες ΔΙΑΣ και προσήγαγαν τον ηλικιωμένο.

Πηγή: skai.gr

