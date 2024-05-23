Ευρωεκλογές στη Γερμανία: Ποιες ευρωεκλογές;

Οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν συνέπειες στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Για πολλούς Γερμανούς, ωστόσο, οι Βρυξέλλες είναι ακόμη πολύ μακριά."Πολιτική και ποπ κορν" είναι το σύνθημα στην αφίσα της προεκλογικής εκστρατείας με την οποία το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα προσκάλεσε τους κατοίκους του Εμπερσβάλντε, μια πόλη του Βρανδεμβούργου με 41.000 κατοίκους, σε έναν κινηματογράφο μέσα του περασμένου Μαΐου. Η Καταρίνα Μπάρλεϊ επρόκειτο να μιλήσει. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για άλλη μια φορά επικεφαλής του γερμανικού SPD στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Μαζί της και η Μαρί Γκλίσμαν, επίσης υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δύο πολιτικοί θέλουν να μιλήσουν στους πολίτες για την πολιτική της ΕΕ και να τονίσουν πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές για τον αγροτικό πληθυσμό. Για την ομιλία τους ενοικιάστηκε η μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου Movie Magic και παραγγέλθηκαν σακούλες με ποπ κορν.

Ελκυστικότεροι οι πολιτικοί που πολώνουν

«Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πόσοι άνθρωποι σε μια μικρή πόλη 40.000 κατοίκων είναι διατεθειμένοι να έρθουν σε μια τέτοια εκδήλωση» λέει ο Κουρτ Φίσερ, από το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, υποψήφιος για το τοπικό κοινοβούλιο της Θουριγγίας. «Αυτό είναι μια μικρή πρόκληση, νομίζω ότι η Ευρώπη ως θέμα είναι πολύ μακριά για πολλούς ανθρώπους».



Και επαληθεύτηκε. Οι μπροστινές θέσεις έμειναν κενές, μόνο 20 άνθρωποι εμφανίστηκαν. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές, που είναι πιο ελκυστικές. Οι πολιτικοί που πολώνουν είναι όμως επίσης "ελκυστικοί". Στις αρχές Μαΐου, η Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, επικεφαλής υποψήφια για το Φιλελεύθερο κόμμα, μίλησε στο Εμπερσβάλντε. Την ομιλία της παρακολούθησαν 150 πολίτες. «Και 150 αντιδιαδηλωτές», λέει ο Φίσερ. Η Στρακ-Τσίμερμαν ζητά περισσότερες προμήθειες όπλων για την Ουκρανία. Ένας στους δύο πολίτες στην ανατολική Γερμανία αντιτίθεται σε αυτό.



Η ενίσχυση της δημοκρατίας είναι ένα θέμα στο οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα η Καταρίνα Μπάρλεϊ. Αλλά οι ερωτήσεις των πολιτών δείχνουν ότι τους απασχολούν περισσότερο άλλα πράγματα. Όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες ή η προστασία των λύκων, που στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου έχουν πολλαπλασιαστεί. Η επίσης υποψήφια Μαρί Γκλίσμαν αναφέρεται στις ανησυχίες των αγροτών, αλλά οι άδειες καρέκλες μαρτυρούν τον λίγο ενθουσιασμό των κατοίκων του Εμπερσβάλντε. «Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ μακριά» λέει ο Κουρτ Φίσερ. Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές στη Γερμανία ήταν πάντα χαμηλότερη από ό,τι στις εθνικές εκλογές. Ούτε ένας στους δύο δεν προσήλθε στις κάλπες. Μόνο το 2019 η συμμετοχή των ψηφοφόρων αυξήθηκε και πάλι λίγο πάνω από το 60%. Σε πρόσφατη σφυγμομέτρηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων infratest-dimap για το ARD Deutschlandtrend, το 48% των Γερμανών δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ελάχιστα ή καθόλου για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Εξανεμίστηκε ο ενθουσιασμός για την Ευρώπη

Μάλιστα τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς έχουν συγκριτικά χαμηλά ποσοστά και φαίνεται ότι το μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του θα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. «Φυσικά, πρόκειται επίσης για εθνικές εκλογές» παραδέχθηκε αρχές Μαΐου ο Μάρκους Ζέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας. «Διότι οι δημοσκοπήσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ιδέες, αλλά και από το κλίμα στη Γερμανία ή σε ορισμένες άλλες χώρες. Γι' αυτό αυτά τα δύο πρέπει να τα σκεφτούμε μαζί». Εκείνο το οποίο επισημαίνει ο Ζέντερ είναι ότι για πολλούς πολίτες στη Γερμανία τα οφέλη της ΕΕ έχουν γίνει τόσο αυτονόητα, που σχεδόν κανείς δεν τα σκέφτεται. Εκτός από την οικονομική ευημερία, τα ανοιχτά σύνορα και την ελευθερία των ταξιδιών, η ΕΕ έχει φέρει πάνω απ' όλα ειρήνη στη Γερμανία. "Μόλις τώρα συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό, όταν βλέπουμε όσα συμβαίνουν εκτός ΕΕ", λέει. Στο Βρανδεμβούργο και σε μερικά άλλα ανατολικογερμανικά κρατίδια γίνονται τοπικές εκλογές τον Σεπτέμβριο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία να έρχεται πρώτο στις σφυγμομετρήσεις.



Στο συνέδριό του, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα αποφάσισε να αυστηροποιήσει τις θέσεις του για το άσυλο με στόχο να αντλήσει ψήφους από τη δεξαμενή της AfD. Στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές η AfD κατεβαίνει με το σύνθημα «πρώτα η χώρα μας» και προπαγανδίζει ότι η ΕΕ πρέπει να περιοριστεί σε μια κοινότητα οικονομίας και συμφερόντων. Ο Μπγιορν Χέκε, επικεφαλής της Κ.Ο. του κόμματος στην τοπική βουλή της Θουριγγίας, ζητά μάλιστα το τέλος της ΕΕ. Παρά τις διαφορές ανάμεσα στα κόμματα, είτε τις ευρωπαϊκές, είτε τις τοπικές, υπάρχει ένα σημείο που είναι κοινό. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το κλίμα δεν ήταν τόσο επιθετικό κατά των πολιτικών όσο τώρα..



Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

