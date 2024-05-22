Μητσοτάκης για Βόρεια Μακεδονία: Πρέπει να σοβαρευτούν, αλλιώς θα μας βρουν απέναντι

Αυστηρό μήνυμα στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να τηρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών έστειλε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open.

«Η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να τηρηθεί. Το όνομα της χώρας είναι 'Βόρεια Μακεδονία' και όσοι εξακολουθούν να την ονοματίζουν 'Δημοκρατία της Μακεδονίας' θα μας βρουν απέναντι. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι μας στη Βόρεια Μακεδονία ότι η προεκλογική περίοδος τελείωσε και πρέπει να σοβαρευτούν και να σεβαστούν μια συνθήκη εφόσον θέλουν να μείνουν στον ευρωπαϊκό δρόμο.

»Πιστεύω ότι θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις, ήδη υπήρξε αντίδραση από την πρόεδρο της Κομισιόν μετά από ελληνική παρέμβαση. Η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη, τα Σκόπια είναι. Πιστεύω ότι θα προσαρμοστούν γιατί εμείς θέλουμε καλές σχέσεις».

Και συνέχισε: «Τα ζητήματα που αφορούν την ονομασία των Σκοπίων δεν αλλάζουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους εξηγήσουμε ότι αυτή η πολιτική τους θα τους οδηγήσει σε διεθνή απομόνωση και αυτό δεν το θέλουν. Δεν είμαστε αφελείς και ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε μικροκομματικά παιχνιδάκια».

Ασκώντας κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση έθεσε το ερώτημα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε την πρόταση νόμου τα τελευταία πέντε χρόνια. «Βλέπαμε ότι το VMRO έρχεται στην εξουσία με ακραία ρητορική, το συζητήσαμε εσωτερικά και είπαμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κύρωση των μνημονίων» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια»

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Αφελείς δεν είμαστε, είναι ο βασικός λόγος που δεν κυρώσαμε τα μνημόνια. Βλέπαμε τι γινόταν. Γιατί έρχονται και ζητούν κάποιοι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να κυρώσει τα μνημόνια. Είναι ανιστόρητοι. Βλέπαμε ότι το VMRO έρχεται στην εξουσία με ένα λόγο εθνικιστικό, ακραίο με επαφορά όλων των συμβόλων, και είπαμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στην κύρωση των μνημονίων γιατί αυτό θα στερούσε ένα διαπραγματευτικό όπλο».

«Θα μπορούσα να πω θα σκίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την καταργήσω με έναν νόμο και ένα άρθρο. Δεν το έκανα γιατί ήξερα ότι δεν μπορεί να γίνει. Είχα πει στον ελληνικό λαό ότι άμα κυρωθεί είναι πραγματικότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε».

Πληθωρισμός και ακρίβεια στα τρόφιμα

Τα χειρότερα του πληθωρισμού τα έχουμε περάσει, δήλωσε ο πρωθυπουργός, ωστόσο παραδέχτηκε ότι «υπάρχει όντως πρόβλημα με τον πληθωρισμό των τροφίμων» και άσκησε κριτική στις πρακτικές των πολυεθνικών.

«Οι πολίτες οι ίδιοι μας λένε με κάθε τρόπο ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και έχουν δίκιο. Αξίζει να επισημάνουμε, όχι για να υποτιμήσουμε το πρόβλημα, ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό 5ετιας σε σχέση με την Ευρώπη. Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα στοχευμένο στον πληθωρισμό των τροφίμων. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το ελαιόλαδο, γιατί καταναλώνεται περισσότερο, είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει πάρει παρεμβατικά μέτρα στην αγορά, έχουμε κάνει ελέγχους και έχουμε επιβάλει πρόστιμα που έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα όχι όμως σε βαθμό που θα περιμέναμε και εμείς» τόνισε.

Αναφερόμενος στις πρακτικές των πολυεθνικών και στην επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Ας κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των προϊόντων των πολυεθνικών και των προϊόντων της λαϊκής, που εκεί δεν είμαστε παραπάνω από την ΕΕ. Πάμε στις πολυεθνικές. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πρακτικές πολυεθνικών που χωρίζουν τη ΕΕ σε ζώνες και τιμολογούν αυθαίρετα τα προϊόντα τους με αποτέλεσμα να έχουμε διαφορετικές τιμές του ίδιου προϊόντα. Ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση για να υπάρχει μια ενιαία αγορά.

» Θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα; Όχι, κανέναν μέτρο από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αθροιστικά όλα μαζί μάς κάνουν να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι σε σχέση με αυτό που ήμασταν πριν ένα χρόνο. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει θέματα στην Ευρώπη πρώτοι. Και η πιο δομική παρέμβαση είναι η αύξηση των μισθών».

«Με ενδιαφέρει να συσπειρώσουμε τον κόσμο»

«Έχουμε θέσει στόχο το 33%. Ταμείο θα κάνουμε το βράδυ των ευρωεκλογών. Αλλά από την εικόνα που έχω, η βάση της ΝΔ συσπειρώνεται, τα διλήμματα τα οποία έχουμε θέσει και το ευρωπαϊκό ζητούμενο της κάλπης αρχίζει και ακούγεται. Θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να έχουν την Ελλάδα πρωταγωνίστρια και όχι ουραγό και όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ΝΔ είναι κατεξοχήν το κόμμα της Ευρώπης και να κάνει τη φωνή της Ελλάδος ισχυρή στην Ευρώπη.

Μας ενδιαφέρει να συσπειρώσουμε και σε αυτούς που κοιτούν σε κόμμα δεξιά μας να κάνουμε τον διαχωρισμό του υπεύθυνου και σοβαρού πατριωτισμού και της πατριδοκαπηλίας. Η ΝΔ είναι ένα κόμμα που απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία αλλά στα ζητήματα που αφορούν τις πατριωτικές ευαισθησίες η Ελλάδα του 2024 είναι πολύ πιο ισχυρή από την Ελλάδα του 2019, έχοντας επενδύσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και ασκώντας μια εξωτερική πολίτικη η οποία είναι υπεύθυνη και αξιόπιστη».

«Ασυνάρτητος ο κ. Κασσελάκης - Θα κριθεί από τον ελληνικό λαό»

Ερωτηθείς για τον πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε: «Ο κ. Κασσελάκης εκφράζεται με έναν τρόπο που είναι ασυνάρτητος. Δεν ήταν στην Ελλάδα, όταν υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, ίσως πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα για τις ιδιαιτερότητα του προβλήματος που είχαμε με τον γείτονά μας και να μην είναι απλοϊκός στις προσπάθειες του να κρατήσει εσωκομματικές ισορροπίες.

Θα κριθεί από τον ελληνικό λαό, δεν θα πω τίποτα για τον τρόπο που πολιτεύεται, το στυλ του ίσως είναι ξένο σε μένα προσωπικά. Θα κρίνω τις πολιτικές του θέσεις, γι' αυτό επιμένω στην κοστολόγηση του πολικού του προγράμματος. Αυτό που βλέπω στην αντιπολίτευση είναι ένα lifestyle απολιτικό λαϊκισμό, ο οποίος τέμνεται με τις χειρότερες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ όταν έταζε τα πάντα στους πάντες και οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.