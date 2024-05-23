Την διαγραφή και απόσυρση του Ευάγγελου Αντώναρου από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρεται, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αντώναρος σε συνέντευξή του χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό «τουρκολάγνο».

«Δεν είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε με τον κ. Αντώναρο, αλλά δεδομένου του γεγονότος ότι είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υπάρχει σοβαρό θέμα. Η διαγραφή και η απόσυρσή του από το ψηφοδέλτιο είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη!

Εκτός αν έχουν αποφασίσει στον ΣΥΡΙΖΑ να σπάσουν κάθε ρεκόρ χυδαιότητας και τοξικότητας, ξεπερνώντας ακόμα και τις εθνικές κόκκινες γραμμές», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

