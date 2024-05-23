Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,11%, και στα 98,45 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 1,51%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κυμάνθηκε ο τζίρος, κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Motor Oil και της Ελλάκτωρ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.481,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.486,60 μονάδες (+0,44%) και κατώτερη τιμή στις 1.476,55 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.597.224 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,11%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,70%), της Motor Oil (+2,66%) και της Ελλάκτωρ (+2,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest (-4,03%), Elvahalcor (-3,79%), Alpha Bank (-1,18%) και της Πειραιώς (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Orilina και η Alpha Bank διακινώντας 3.141.936 και 3.077.223 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 16,73 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,126 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 59 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +14,17% και Ξυλεμπορία (π) +11,46%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -7,89% και ΒΙΣ -5,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,2000 +1,10%

ALPHA BANK: 1,7115 -1,18%

AEGEAN AIRLINES: 12,4300 +0,24%

VIOHALCO: 6,5800 +4,11%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7200 +2,70%

ΔΕΗ: 11,6200 -0,85%

COCA COLA HBC:32,4600 -0,25%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6700 +2,30%

ΕΛΠΕ: 8,3800 -0,24%

ELVALHALCOR: 1,9820 -3,79%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3100 -0,60%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 -0,84%

EUROBANK: 2,0920 -0,52%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4800 -4,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7800 -0,29%

MOTOR OIL: 28,5600 +2,66%

JUMBO: 27,6000 +1,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0600 +0,11%

ΟΛΠ:24,4000 -0,20%

ΟΠΑΠ: 14,9500 +0,47%

ΟΤΕ: 13,7800 -0,14%

AUTOHELLAS:12,0000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7580 -0,90%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1200 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1300 +0,17%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.