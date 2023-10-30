Αρκετοί όλμοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ - Οι IDF απαντούν με βομβαρδισμούς

Αρκετοί όλμοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος των βόρειων συνόρων πριν από λίγο, πυροδοτώντας σειρήνες σε ορισμένες πόλεις στη Δυτική Γαλιλαία, σύμφωνα με το The times of Israel

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την επίθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι απαντούν με βομβαρδισμό κατά της πηγής της πυρκαγιάς στο νότιο Λίβανο.

