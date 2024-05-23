Λογαριασμός
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συνεργασίες με όσους είναι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν και υπέρ του κράτους δικαίου

Tη σημασία να τεθούν ξεκάθαρες αρχές σε σχέση με το με ποιους θα υπάρξει συνεργασία μετά τις ευρωεκλογές υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν και υποψήφια του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ursula von der Leyen

Tη σημασία να τεθούν ξεκάθαρες αρχές σε σχέση με το με ποιους θα υπάρξει συνεργασία μετά τις ευρωεκλογές υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν και υποψήφια του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην τηελεμαχία για το ποιος θα είναι επικεφαλής της Επιτροπής, ξεκαθαρίζοντας ότι κάποιος πρέπει να είναι υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν, υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του κράτους δικαίου.

