Tη σημασία να τεθούν ξεκάθαρες αρχές σε σχέση με το με ποιους θα υπάρξει συνεργασία μετά τις ευρωεκλογές υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν και υποψήφια του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην τηελεμαχία για το ποιος θα είναι επικεφαλής της Επιτροπής, ξεκαθαρίζοντας ότι κάποιος πρέπει να είναι υπέρ της Ουκρανίας και κατά του Πούτιν, υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του κράτους δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.