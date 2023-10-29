Το Ισραήλ άφησε να διαφανεί η πρόθεσή του να περικυκλώσει τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες αρμάτων μάχης στη δυτική ακτή του παλαιστινιακού θύλακα, 48 ώρες αφότου ξεκίνησε η διευρυμένη χερσαία επιχείρησή του εκεί.

Η «δεύτερη φάση» του πολέμου κατά της Χαμάς, όπως την αποκαλεί το Ισραήλ, αρχικά κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ισραηλινές δυνάμεις μετακινούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα διακόπηκαν. Η τηλεφωνική σύνδεση και το διαδίκτυο αποκαθίστανται σταδιακά σήμερα, σύμφωνα με κατοίκους του θύλακα.

Εκτός από τις φωτογραφίες των αρμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός, άλλες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία του Ισραήλ στο έδαφος της Γάζας. Σε άλλες εικόνες, μπουλντόζες φαίνονται να ανοίγουν δρόμους στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες εικονίζονται άρματα Merkava, συνοδευόμενα από πεζικάριους.

בשעות האחרונות צה"ל המשיך לתקוף ולחסל מחבלים ברצועת עזה, לוחמי צה"ל שפעלו בסמוך למעבר ארז זיהו מספר מחבלים שיצאו מפיר של מנהרה בשטח רצועת עזה, לאחר הזיהוי הלוחמים ניהלו מולם קרב, הרגו מספר מחבלים ופצעו נוספים. במקביל, התרחשו מספר קרבות נוספים בהם חוסלו מחבלים>> pic.twitter.com/R4TpMIJupy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις φωτογραφίες αυτές.

Η Χαμάς ανέφερε ότι εκτόξευσε οβίδες όλμων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη βόρεια Γάζα και έπληξε άρματα με πυραύλους, υποβαθμίζοντας τις αναφορές περί προέλασης του εχθρού της.

«Το Ισραήλ μας απέκοψε από τον κόσμο για να μας εξαφανίσει αλλά ακούμε τους ήχους των εκρήξεων και είμαστε υπερήφανοι που οι μαχητές της αντίστασης τους σταμάτησαν σε απόσταση κάποιων μέτρων» είπε ο Σαμπάν Άχμεντ, ένας δημόσιος υπάλληλος που παρέμεινε στην Πόλη της Γάζας παρά τις προειδοποιήσεις των ισραηλινών δυνάμεων προς τους κατοίκους να φύγουν στα νότια.

Τις τελευταίες 24 ώρες μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έπληξαν περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, παρατηρητήρια και θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονταν αντιαρματικές ρουκέτες, ανέφερε σήμερα ο στρατός. Πολλοί ένοπλοι βγήκαν από μια σήραγγα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, πρόσθεσε.

«Διευρύνουμε σταδιακά τις χερσαίες επιχειρήσεις των δυνάμεών μας στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

