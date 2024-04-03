Η Ρωσία ζητά να καταδικάσει το ΣΑ το πλήγμα στο προξενικό γραφείο της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να καταδικάσει απερίφραστα» το ισραηλινό πλήγμα στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο ρώσος πρεσβευτής πρόσθεσε ότι ελπίζει πως οι ομόλογοί του συμμερίζονται την άποψη ότι οι επιθέσεις εναντίον διπλωματικών αποστολών είναι «απαράδεκτες». Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν καταδικαστεί το συγκεκριμένο πλήγμα, «την επόμενη φορά η διπλωματική αποστολή οποιουδήποτε κράτους θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο αεροπορικής επιδρομής».

Ο Βασίλι Νεμπένζια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να ρίξει λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Πιστεύουμε ότι τέτοιες επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ έχουν σκοπό να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη σύγκρουση. Είναι εντελώς απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», είπε ο ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Στην επίθεση της Δευτέρας στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι. Επτά εξ αυτών ήταν μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτερων αξιωματικών αυτού του επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί διεμήνυσε χθες Τρίτη ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη» αυτή η «άνανδρη» επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

